فرصتهای شغلی مسلمانان بریتانیا بررسی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای مسلمانان بریتانیا، همایش مشترک شورای مسلمانان بریتانیا و کنگره اتحادیه اصناف بریتانیا روز پنجشنبه 23 فروردین ماه به ریاست محمد تاج عضو شورای عمومی کنگره اتحادیه های اصناف برتیانیا برگزار خواهد شد.

جامعه مسلمان و کار، تصویرهای رسانه ای از جامعه مسلمان و مبارزه با تهدید جناح راستی ها از جمله موضوعاتی است که در این همایش مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

دکتر محمد عبدالباری دبیر کل شورای مسلمانان بریتانیا و برندن باربر دبیر کل کنگره اتحادیه های اصناف برتیانیا سخنرانیهای اصلی این همایش را ایراد خواهند کرد.

دبیر کل کنگره اتحادیه های اصناف برتیانیا درباره برگزاری این همایش اظهار داشت: نمی توان سطح چالشی که در دنیای امروز با آن رو به رو هستیم را نادیده گرفت. اسلام هراسی تهدید واقعی و متعلق به زمان حال است که به واسطه تعصب، سوء تعابیر و افزایش فعالیت افراد متعصب به یکی از ویژگهای سالهای اخیر تبدیل شده است.

دکتر محمد عبدالباری نیز تأکید کرد: ما به عدالت اجتماعی و حقوق مساوی برای همه اعتقاد داریم. جامعه مسلمان با مشکلات حقیقی چون تعبیض و فقر رو به رو است اما از نظر انرژی و مهارت می تواند نیاز بازار کار بریتانیا را تأمین کند.

شورای مسلمانان بریتانیا بزرگترین گروه پوششی اسلامی در این کشور است که 400 دفتر در سراسر کشور داشته و اداره سازمانها، مساجد، خیریه ها و مدارس بسیاری را عهده دار است.