تیم جوانان واترپلو کشورمان مستقیما به مرحله پایانی قهرمانی جهان صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم جوانان ایران که در دوره قبل رقابتهای قهرمانی واترپلوی جوانان آسیا (1384 در بانکوک تایلند) مقام قهرمانی را کسب کرده و برای شرکت در مسابقه های انتخابی جوانان جهان در قاره آسیا ثبت نام نموده بود، مستقیما به مرحله پایانی رقابتهای جوانان جهان صعود کرد.

به گزارش دبیرخانه کنفدراسیون شنای آسیا که مقر آن در تهران است، ابتدا تیم های ملی جوانان واترپلو چین، هنگ کنگ، عربستان، ایران، سنگاپور ، ژاپن و کویت برای شرکت در مسابقات انتخابی ثبت نام کرده بودند. این مسابقه ها طبق برنامه قرار بود از 29 فروردین ماه لغایت 4 اردیبهشت ماه جاری در سنگاپور برگزار گردد، اما با کناره گیری تیم های هنگ کنگ - چین و عربستان ، تیم ایران (قهرمان جوانان آسیا) ، ژاپن ، سنگاپور و کویت مستقیما جواز حضور در مرحله پایانی را بدست آوردند.

چهاردهمین دوره مسابقات واترپلو جوانان زیر 20 سال جهان از 26 مرداد ماه لغایت 5 شهریور ماه جاری با شرکت 24 تیم از 5 قاره در لانگ بیچ آمریکا برگزار خواهد شد.