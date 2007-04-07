فروش گاز ایران به هند توسط پاکستان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیاتایمز، نخست‌وزیر پاکستان در دیدار با وزیر نفت هند به این کشور پیشنهاد داد: گاز وارداتی از ایران را در مرز مشترک به هند بفروشد بدون اینکه دهلی‌نو در مراحل ساخت و اجرای خط لوله دخالت داشته باشد.

پاکستان، در پی مذاکرات مقامات دو کشور در حاشیه اجلاس سارک و درخواست هند برای تخفیف در مورد هزینه ترانزیت گاز پاکستان برای رفع هرگونه مانع بر سر راه این طرح پیشنهاد فروش گاز در مرز مشترک با هند را به این کشور داده ‌است.

بر این اساس، پاکستان اعلام کرده حاضر است با پذیرش همه هزینه‌های اجرای خط لوله و تامین امنیت آن، گاز وارداتی از ایران را با پذیرش همه هزینه‌های انتقال آن، به هند با قیمتی بالاتر عرضه کند.

هدف پاکستان از این اقدام این است که اطمینان خاطر هند از امنیت خط لوله افزایش یابد و به این ترتیب دهلی‌نو دیگر نگران مشکلات احتمالی ناشی از تحریم‌های اعمال شده از سوی سازمان ملل برضد ایران نیز نخواهد شد.

بر این اساس، پاکستان روزانه 2.1 میلیارد فوت مکعب گاز ایران وارد کرده و نیمی از آن را برای مصرف خود دریافت می‌کند و نیمی دیگر را به هند صادر می‌کند. هند هنوز به پیشنهاد پاکستان پاسخی نداده است.