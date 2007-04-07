ضرورت وحدت اسلامی مورد توجه نخبگان جهان اسلام قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدعلی تسخیری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی عصر دیروز جمعه 17 فروردین ماه در مراسم آغاز به کار بیستمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با اشاره به دستاوردهای کنفرانسهای قبلی اظهار داشت: در نوزده دوره برگزار شده این کنفرانس، هزاران نفر از اندیشمندان و متفکران مسلمان از سراسر دنیا شرکت کرده و ده‌ها موضوع مهم و حیاتی علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی روز جهان اسلام را به بحث و بررسی گذاشته‌اندو حاصل این تلاشها در ده‌ها مجلد کتاب، مجله و نشریه تقدیم جهان اسلام شده و در شبکه های مختلف رادیویی، تلویزیونی و پایگاه‌های اطلاع ‌رسانی اینترنتی بازتاب گسترده یافته است.



وی با اشاره به اینکه موضوع کنفرانس امسال ویژگیهای سیره و سنت رسول اکرم است و امسال نیز از سوی رهبر انقلاب سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نام گرفته است، گفت: رویکرد عالمانه و شناخت دقیق و موشکافانه سیره و سنت نبوی و بکارگیری آن در عرصه‌ های مختلف زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان که موضوع کنفرانس ما است، هماهنگ و منسجم با این نامگذاری است و امیدواریم دستاوردهای کنفرانس گامی در راستای دستیابی به اتحاد ملی و انسجام اسلامی باشد.



دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در ادامه به رویکرد امام راحل در انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: انقلاب اسلامی ملت ایران به رهبری امام خمینی(ره) در پرتو وحدت و یکپارچگی پیروان مذاهب اسلامی، شیعه و سنی به پیروزی رسید و تحقق وحدت امت اسلامی در سراسر جهان را یکی از اهداف و آرمانهای خویش اعلام کرد و اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بدان اختصاص داد و با حمایت‌های بی‌دریغ خویش به همه مسلمانان که تحت ظلم، ستم یا اشغال دشمنان درآمده‌اند، صرف‌نظر از ملیت و مذهبشان، در راه تحقق آن برنامه‌ریزی و تلاش کرد.

به گزارش مهر، بیستمین همایش بین المللی وحدت اسلامی با موضوع سیره پیامبر اعظم(ص) در سه محور ویژگیهای فردی، اجتماعی و فرهنگی و تمدنی برگزار می شود.

محور نخست اخلاق انسانی، ایمان و عبودیت، رفتار خانوادگی، مدارا و آسان ‌گیری، رهبری و مدیریت اجتماعی، سیاسی، نظامی، دیپلماسی ، تعادل در شخصیت: "خوف و رجاء، قاطعیت و عطوفت ، عدالت و مهرورزی" را مورد بررسی قرار می دهد در حالی که بخش ویژگیهای اجتماعی شورا، حقوق بشر، عدالت اجتماعی ، پیشرفت علمی، اقتصادی، تعلیم، تربیت و دعوت اسلامی، فرهنگ وحدت و تعهد متقابل، جهاد اسلامی و دفاع از کیان امت را مورد توجه قرار خواهد داد.

این همایش در بخش ویژگیهای فرهنگی ـ تمدنی به جهانشمولی در اخلاق پرداخته و در آخرین روز از بیستمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی از 4 شخصیت به عنوان شخصیتهای سال تجلیل می شود که 2 نفر از آنها خارجی و 2 نفر دیگر ایرانی هستند. انتشار و ارائه کتابهایی که با محوریت وحدت نوشته شده نیز در حاشیه این اجلاس صورت خواهد گرفت.