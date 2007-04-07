پارلمان اردن درباره استفاده از انرژی هسته ای نشست برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اسرائیلی جروزالم پست، خبرگزاری رسمی " پترا" روز گذشته گزارش داد که عبدالله دوم شاه اردن طی حکمی اعلام کرد که 110 کرسی مجلس نمایندگان این کشور در 15 آوریل ( 26 فروردین) نشستی برگزار خواهند کرد.

به نوشته این روزنامه، هیچ جزئیاتی درباره پیش نویس قانون انرژی هسته ای اردن در دست نیست ، اما در ماه ژانویه عبدالله دوم گفت که خواستار توسعه تواناییهای هسته ای اردن با اهداف صلح آمیز است.

این در حالی است که آمریکا در برخوردی دوگانه با این مسئله در برابر کشورهای مختلف و از جمله ایران گفته است که هیچ گونه مخالفتی با برنامه هسته ای اردن ندارد.

عبدالله دوم همچنین خواستار ایجاد یک مرکز عربی برای فناوری هسته ای صلح آمیز شده که به قول وی به ایجاد شرکتها و مدرنیزه کردن حوزه های علمی، صنعتی ، کشاورزی و بهداشتی اعراب کمک خواهد کرد.