انتشار آثار تازه به شرط بهبود وضع نشر

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله شعبانی نویسنده و شاعر کودکان قرار است در سال جدید به انتشار اثری با عنوان "خرمن شعر خردسالان "بپردازد. این کتاب که توسط نشر توکا منتشر می شود اشاره ای به ساختارهای شعر خردسالان برای مقطع پیش دبستانی دارد.

" عاشقانه ها " و" سبک ها و روش های شعر فارسی " دیگر آثار تازه این شاعر برای نوجوانان است که در ماه های آتی از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ می رسد.

شعبانی می گوید: اگر مکان برگزاری بیستمین نمایشگاه کتاب مشخص شود و آن طور که ناشران تمایل دارند به شکل یکپارچه برگزار شود مسلما آثار مطلوب تری در حوزه کودک و نوجوان در نمایشگاه عرضه خواهد شد. با شرایط نامناسب توزیع در حال حاضر، ناشران ضعیف قادر به پخش کتاب های خود نیستند. تنها با مساعدت دولت است که رانت خواری برخی ناشران در این وادی از بین می رود و محیط سالم تری به وجود می آید.