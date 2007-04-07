دالایی لاما به تعمیق درک جوانان تبتی از فرهنگ بودیسم کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی تبت، این برنامه آموزشی به درخواست کمیته مطالعات مقدماتی بودیست دارمسالا برگزار شده است و برنامه آموزشی آن طی روزهای اول تا سوم ژوئن (11 تا 13 خرداد ماه) در یکی از مدارس بودائی دارامسالا، مقر دولت مغزول شده تبت و دالایی لاما، برگزار خواهد شد .

این برنامه آموزشی در نخستین مرحله برای جوانان تبتی رزرو شده است، اگرچه هیچ محدودیت سنی و شرایط ویژه ای برای شرکت در آن وجود ندارد و جوانان بودائی تبت تنها باید برای ثبت نام در این کلاسها نام و شرح حال مختصری از خود ارائه می دهند.

اعضای کمیته مطالعات مقدماتی بودیست دارمسالا را داوطلبانی تشکیل داده اند که یکسال قبل این کمیته را با هدف آشنایی جوانان بودائی با دارما و تشکیل کلاسهای مقدماتی بودیست تأسیس کردند. این کمیته به ریاست داوا سرینگ از مقامات سابق دولت تبت و عضو کنونی مجمع دولت معزول شده تبت فعالیت می کند.

داوا اظهار داشت: دالایی لاما در سالهای اخیر برای آموزش جوانان تبتی که از فرهنگ تبت دور افتاده اند اهمیت بسیاری قائل شده است. بنابراین فعالیت این کمیته به نوعی عملی کردن دغدغه دالایی لاما محسوب می شود.

