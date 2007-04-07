انتشار کارنامه اولیه آزمون دستیاری تخصصی در 17 اردیبهشت

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان‌ باید فرم‌ انتخاب‌ رشته‌ - محل‌، را تکمیل کنند و آن را حداکثر تا پایان‌ وقت‌ اداری 21 اردیبهشت به‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ محل‌ توزیع‌ کارنامه‌ و فرم‌ انتخاب‌ رشته‌ - محل‌ تحویل‌ دهند و پشت‌ کارنامه‌ خود را ممهور به‌ مهر دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ مربوط‌ کنند.

داوطلبان‌ واجد شرایط‌ پذیرش‌ مجاز هستند با توجه‌ به‌ کارنامه‌ و مندرجات‌ دفترچه‌ راهنمای‌ شماره‌ 2 که‌ توزیع‌ خواهد شد و با در نظر گرفتن‌ جدول‌ ظرفیت‌ رشته‌ - محل‌ (مندرج‌ در دفترچه‌ راهنمای‌ شماره‌ 2) حداکثر تا یکصد رشته‌ - محل‌ مختلف‌ در دانشگاه های‌ علوم‌ پزشکی‌ سراسر کشور را انتخاب‌ و به‌ ترتیب‌ علاقه‌ در فرم‌ انتخاب‌ رشته‌ - محل‌ که‌ به‌ همراه‌ کارنامه‌ در اختیار آنها‌ قرار داده‌ می شود، درج‌ کنند.

کلیه‌ داوطلبان‌ صرفاً مجاز به‌ تکمیل‌ اولویت‌های‌ یک تا 100 فرم‌ هستند. ظرفیت های نهایی پذیرش دستیار تخصصی بالینی پزشکی در دفترچه شماره 2 در زمان انتخاب رشته داوطلبان اعلام می شود.

به گزارش مهر، سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی در 28 حوزه امتحانی با حضور 15 هزار و 760 داوطلب سوم اسفند ماه سال گذشته برگزار شد.