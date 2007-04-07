داور به ملوان خدمت کرد/ دنیزلی از کعبی بخوبی بازی می گیرد

مسعود رضاییان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اذعان داشت: ناکامی تیم ما در بازی های اخیر تنها به جوانی و کم تجربگی بازیکنان مرتبط نمی شود. فشار روحی و روانی که برای نباختن به بازیکنان وارد می آید باعث شده تا آنها در نتیجه گیری توفیق نداشته باشند.

وی ادامه داد: متاسفانه در بازی روز جمعه برابر ملوان تیم ما خیلی خوب بازی کرد و اگر غفلت مدافع ما نبود حریف نمی توانست به گل برسد. در این بازی بارها صاحب شانس گلزنی شدیم اما با بی دقتی از دست رفتند. داور نیز با کم دقتی از اعلام بعضی خطاها به سود فولاد خودداری کرد و حتی می توان مدعی شد که او با اشتباهات خود به ملوان خدمت کرد.

مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان با اشاره به بازی قابل قبول این تیم برابر ملوان بندر انزلی اذعان داشت: با پیروزی مقابل ملوان می توانستیم فاصله امتیازات مان را با یکی از تیم های انتهای جدول کمتر کنیم و درهفته آتی جای این تیم را در رده چهاردهم بگیریم اما روی یک اشتباه بازی را مساوی کردیم . تساوی مقابل ملوان باعث شد تا تعقیب و گریز ما با این تیم کماکان ادامه یابد.

وی با ابراز رضایت از عملکرد ایناسیو خاطر نشان ساخت: حضور این مربی پرتغالی در تیم فولاد با تاثیرات مثبت همراه بوده و به غیر از دیدار برابر صباباتری در سایر بازی ها تیم ما روند رو به جلویی را طی کرده است.

رضاییان تصریح کرد: نیم نگاهی به مسابقات پلی آف نیز داریم ونمی توانیم از این رقابت ها غافل باشیم. جایگاه ما در جدول رده بندی به گونه ای است که باید خود را برای جدال دوباره با تیم های انتهای جدولی و مدعیان لیگ دسته اول آماده کنیم. در حال حاضر سه تیم فولاد خوزستان، راه آهن و ملوان بندر انزلی شرایط حضور در مسابقات پلی آف را دارند و قطعا آنها نیز خود را مهیای این رقابت ها می کنند.

مدیرعامل فولاد خوزستان در پایان در خصوص حسین کعبی اظهار داشت : کعبی در دو بازی اخیر خود با لباس پرسپولیس نشان داده که از قابلیت های بالایی برخوردار است و خرید خوبی برای تیم پرطرفدار پایتخت نشان داده است. دنیزلی بخوبی از این بازیکن بازی می گیرد و برای او محدودیتی قائل نمی شود که همین موضوع دست این بازیکن را برای ارائه بازی رو به جلو باز گذاشته است.