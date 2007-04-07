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۱۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۳:۳۹

مربی تیم ملی وزنه برداری:

تیم ملی وزنه برداری در شرایط مطلوبی قرار دارد

تیم ملی وزنه برداری در شرایط مطلوبی قرار دارد

بهمن زارع گفت: وزنه برداران کشورمان از شرایط جسمانی مناسبی برخوردارند و با آمادگی کامل در صحنه رقابت های آسیایی حضور خواهند یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مربی تیم‌ملی وزنه‌برداری بزرگسالان که به همراه 13 وزنه‌بردار کشورمان برای شرکت در اردویی14 روزه چین راهی شهر " تین جین" این کشور شده، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: ملی پوشان کشورمان از صبح روز گذشته تمرینات مشترک آماده سازی خود را با وزنه برداران چینی و قرقیزستانی در سالن تازه تاسیس شهر" تین جین "که از امکانات مناسبی برخوردار است آغاز کرده اند .

وی ادامه داد: ملی پوشان کشورمان از شرایط جسمانی مناسبی برخوردارند و هر روز به حد نصاب های تعیین شده نزدیک می شوند اما با توجه به اینکه اکثر نفرات اعزامی جوان هستند و سابقه حضور در رقابت های بین المللی را ندارند ما انتظارچندانی از این وزنه برداران کم تجربه و جوان نداریم. همین که تمام سعی و تلاش خود را به کار گیرند و کسب تجربه کنند برایمان کافی است.

زارع در پایان در خصوص برنامه تمرینی اردوی مشترک چین تصریح کرد: تمرینات وزنه برداران کشورمان که نسبتا سنگین نیز هست طبق برنامه ریزی های تعیین شده روزی دو نوبت پیگیری خواهد شد و هر چه به زمان رقابت ها نزدیک تر شویم از مدت زمان و حجم تمرینات کاسته می شود تا ملی پوشان با آمادگی بهتری در رقابت های قهرمانی بزگسالان آسیا حضور یابند.

 تیم ملی وزنه برداری کشورمان با 8 وزنه بردار درمسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا که از 31 فروردین ماه درشهر"تایان" چین برگزارخواهد شد، شرکت می کند .

کد مطلب 466659

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