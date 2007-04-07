توزیع 5/2 میلیون جزوه پیشگیری از ایدز در مدارس

به گزارش خبرنگار مهر ، محمود فرشیدی امروز در حاشیه نواختن زنگ سلامت دبستان دخترانه رضوان واقع در دهکده المپیک تهران ، در جمع خبرنگاران ادامه داد: 3 میلیون و 100هزار دانش آموز در سال گذشته شناسنامه سلامت دریافت کردند.

مقام ارشد وزارت آموزش وپرورش افزود: 5 میلیون و 800 هزار دانش آموز تحت پوشش سلامت بهداشت دهان و دندان قرار گرفته اند و رتبه بندی بهداشتی مدارس در حال انجام است.

وزیر آموزش و پرروش در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره بازنشسته شدن حدود دو سوم مربیان بهداشت مدارس ؛ آئین نامه استخدامی آنان را در دست اقدام عنوان و آغاز بلاتکلیفی وضعیت مراقبین بهداشت را از سال 54 اعلام کرد.

فرشیدی در همین باره از کمبود حدود 16هزار مربی بهداشت خبر داد و گفت: استخدام 400 مربی بهداشت در دست اقدام قرار دارد. همکاری وزارت بهداشت باعث شده تا مدارس فاقد مراقبین بهداشت از رابطین بهداشت بهره مند شوند.

وی درباره وضعیت سرویس های بهداشتی مدارس خاطر نشان ساخت: توسعه سریع امکانات این بخشها در دستور کار است و با اینکه ادعا نمی شود تمام مشکلات این بخشها حل و فصل شده اند اما روند حل این معضلات به سرعت در حال مرتفع شدن است.

مقام ارشد وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: تا کنون 50 هزار مدرسه از لوله کشی صابون مایع بهره مند شده اند و در اختیار قرار دادن آب تصفیه شده برای مدارس روستایی بر عهده آموزش و پرورش نیست و به مسئولان آب و فاضلاب بخشهای مختلف بر می گردد.

فرشیدی در پاسخ به سئوالی دیگر در زمینه میز و نیمکت های غیر استاندارد خاطر نشان ساخت : در این باره به سرعت مشغول به کار هستیم.

وی به صادرات تجهیزات مدارس (میز و نیمکت) به خارج از کشور اشاره کرد و دارا بودن رتبه اول سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس را ، دلیلی برای اثبات سرعت بخشیدن به روند این استانداردها دانست .

مقام ارشد وزارت آموزش و پرورش در مورد طرح پزشک مدرسه گفت: در حال حاضر تعدادی پزشک در مجموعه وزارت آموزش و پرورش در حال فعالیت هستند اما به کار گیری 150 هزار پزشک برای 150 هزار واحد مدرسه سراسر کشور امکان پذیر نیست و کمبودهای این چنینی باید با همکاری وزارت بهداشت حل شود.

وزیر آموزش و پرورش ، تعداد دانش آموزان روستایی تحت پوشش طرح بهداشت یاری مدارس را در روستاها 2 میلیون نفر و در شهرها 3 میلیون و 300 نفر اعلام کرد و با اشاره به اینکه 12 میلیون دانش آموز تحت پوشش طرح شیر مدارسه قرار گرفته اند اضافه کردن طرح توزیع خرما در مدارس را به عنوان پیشنهادی مطرح ، اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، فرشیدی در پاسخ به یکی از معلمانی که با چهره ای برافروخته از نتیجه طرح نظام پرداخت هماهنگ حقوق هماهنگ سئوال کرد ، این طرح را در حال بررسی خواند.

در حاشیه مراسم

به گزارش خبرنگار مهر، فرشیدی در حاشیه مراسم نمادین نواخته شدن زنگ سلامت در دبستان رضوان پایتخت گفت: در دوران مدرسه ازنخودچی و کشمش برای تغذیه استفاده می کرده است.

کامران باقری لنکرانی ، وزیر بهداشت از میوه به عنوان میان وعده غذایی دوران مدرسه خود یاد کرد.

فرشیدی نیز گفت: 5 فرزند دارد که در حال حاضر هیچ یک از آنان مدرسه ای نیستند.