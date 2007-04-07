به گزارش خبرنگار مهر، کیارنگ علایی دبیر هفتمین جشنواره سراسری عکس آبرنگ اعلام کرد مراحل گزینش و داوری این جشنواره توسط هیئت داوران از ساعت هشت صبح روز جمعه 17 فروردین آغاز شد و داوری نهایی و رتبهبندی آثار امروز به اتمام خواهد رسید.
از 80 شهر کشور 1116 عکاس آماتور آثار خود را به دبیرخانه جشنواره عکس آبرنگ ارسال کردند که از این عکاسان مجموعا تعداد 5225 عکس به دبیرخانه جشنواره رسیده است. از این آثار 1470 عکس در بخش عکسهای الکترونیکی و 3775 اثر در بخش آزاد جشنواره شرکت کردهاند.
هیئت داوران شامل دکتر محمد ستاری، اسماعیل عباسی، اسعد نقشبندی، غراله هدایت و هاشم جوادزاده از مجموع آثار ارسالی 110 عکس را برای حضور در بخش آزاد و 22 عکس را برای حضور در بخش عکسهای الکترونیکی هفتمین جشنواره سراسری عکس آبرنگ انتخاب کردند. گزینش این آثار با توجه به نگاه خلاقه و اصالتهای عکاسی صورت گرفته است.
آثار عکاسان آماتور حاضر در این جشنواره تنوع بسیار زیادی دارد و از عکسهای خانوادگی تا عکسهایی با نگاه و ایده حرفهای در جشنواره شرکت کردهاند. آنچه آثار عکاسان آماتور را برجسته میکند، نگاه بکر، خالص، بدون تلقید و کپیبرداری است.
هفتمین جشنواره سراسری عکس آبرنگ با هدف نمایش اصالتها، بداعتها و روح ناب عکاسی در میان عکاسان آماتور هفته اول اردیبهشتماه آغاز به کار میکند و تا خرداد 1386 به کار خود ادامه خواهد داد.
مراحل گزینش آثار ارسالی عکاسان آماتور ایران برای حضور در هفتمین جشنواره سراسری عکس آبرنگ شب گذشته به پایان رسید و برگزیدگان نهایی امروز معرفی میشوند.
