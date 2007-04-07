حداد عادل به تهران بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حداد عادل جمعه شب به هنگام ورود به فرودگاه مهرآباد از سوی نایب رئیس کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و معاون پارلمانی رئیس جمهور و جمعی از نمایندگان مجلس مورد استقبال قرار گرفت.

حداد عادل در فرودگاه مهرآباد در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه این سفر سه روزه دستاوردهای بسیار مفیدی برای تهران و اسلام آباد به همراه داشته است، گفت: در این سه روز مذاکرات پرباری با رئیس جمهور، نخست وزیر و روسای دو مجلس پاکستان داشتیم.

همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه در این سفر با نمایندگان مجلس، نخبگان و اهل ادب و دانشگاهیان در لاهور و اسلام آباد نیز دیدار و گفتگو کردیم ، تاکید کرد: مذاکرات ما دراین سفر تاثیرات بسیار زیادی در روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه مواضع سیاسی دو کشور بسیار به هم نزدیک است ، به احداث خط لوله گاز اشاره کرد و گفت: شوکت عزیز نخست وزیر پاکستان که همزمان با سفرمن به این کشور از دهلی نو بازگشته بود، پیام نخست وزیر هند را مبنی بر احداث هر چه سریعتر این خط لوله ابراز داشت.

حداد عادل گفت: پاکستان درمورد دستیابی جمهوری اسلامی ایران به انرژی صلح آمیز هسته ای نیز مواضعی بسیار مثبت دارد و آن را حق مسلم مردم ایران می داند.

حداد عادل یکی دیگر از دستاوردهای سفر سه روزه خود به پاکستان را عضویت جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناظر در سازمان همکاری های منطقه ای جنوب آسیا سارک با پشتیبانی کشورپاکستان دانست.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه دوکشوردرباره نا امنی های مناطق شرقی کشور نیز بحث و گفتگو کردند، گفت :مقامات پاکستانی دراین باره تاکید دارند نا امنی ها و اتفاقات رخ داده ناشی از سیاست های پاکستان نیست و مقامات پاکستانی بر برطرف شدن هر چه سریعتر نا امنی ها در مرزهای جمهوری اسلامی ایران با این کشور تاکید کردند.