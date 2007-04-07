مجموعه آثار استاد محمود فرشچیان منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این مجموعه که به شکل نفیس و در قطع رحلی به چاپ می رسد، مجموعه ای از آثار مینیاتور استاد محمود فرشچیان مینیاتوریست صاحب سبک ایرانی ، برای نخستین بار گردآوری شده است .

این مجموعه شامل آثار دینی و تغزلی فرشچیان و تابلوهایی با مضامین دیگر است . مدیر خانه فرهنگ و هنر گویا حق انتشار این آثار را برای چاپ در این کتاب خریداری کرده است .

هم اکنون بسیاری از ناشران به صورت غیرقانونی اقدام به تکثیر تصاویری از روی تابلوهای استاد فرشچیان می کنند . تا کنون دو بار مجموعه ای ناقص از آثار این استاد نقاشی در سالهای گذشته به صورت غیر قانونی و بدون مجوز به چاپ رسیده که از بازار جمع آوری شده است .

خانه فرهنگ و هنر گویا با توجه به نیاز جامعه فرهنگی ایران به دسترسی کامل به مجموعه آثار این هنرمند و چهره ماندگار هنر ایران دست به انتشار این مجموعه می زند .

این مجموعه هم اکنون در مرحله اسلاید سازی قرار دارد که به گفته ناشر تا پایان تابستان عرضه می شود.