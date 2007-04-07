50 درصد فرآورده های غذایی موجود در بازار مجوز بهداشتی ندارند / 4 درصد مردم کشور دچار سوء تغذیه هستند

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر رسول دیناروند در اولین روز هفته سلامت با عنوان "سلامت و ایمنی غذا" در هتل المپیک تهران ، افزود: در سالهای اخیر بیماریهای نوپدید نظیر آنفلوآنزا و یا حوادث افزایش یافته که برای مبارزه با پدیده قاچاق و تقلب در فرآورده های غذایی و بهداشتی نیاز به همکاری بین المللی دارد.

وی اظهار داشت: ریشه بسیاری از بیماریها در نوع تغذیه است به گونه ای که در سالهای گذشته به تغذیه و مرگ و میر ناشی از آن بیشتر به علت فقر غذایی بوده اما امروزه با افزایش فرآورده های غذایی ، بروز این بیماریها ناشی از تغذیه نامناسب است.

دیناورند گفت: کمتر از 30 درصد مردم ایران از بیماریها ناشی از افزایش وزن و دریافت کالری بیش از اندازه بوده است که اثرات نامطلوب داشته و مردم از آن رنج می برند.

وی ادامه داد: یک سوم بار بیماری ها در کشور به علت بیماریهای قلبی و عروقی بوده و سرطان ها هم عامل سوم مرگ و میر است که حدود 40 درصد مرگ و میرها به علت ابتلا به این بیماریها است که ناشی از نوع تغذیه و شیوه زندگی جدید می شود.

دیناروند با بیان اینکه باید برای سلامت سرمایه گذاری بیشتری شود گفت: هم اکنون یارانه به روغن ، قند و شکر در کشور تعلق می گیرد اما این مواد غذایی برای تامین سلامت مفید نیستند بنابراین یارانه مورد نظر باید در جای دیگری صرف شود.

وی گفت: حدود 4 درصد مردم کشور دچار فقر غذایی و سوء تغذیه هستند.

دیناروند افزود: امسال برای صدور پروانه های محصولات غذایی سختگیری کمتری می شود تا تولید کنندگان محصولات خود را سهل تر عرضه کرده اما پس از تولید، نظارت وزارت بهداشت بر این مواد غذایی بیشتر خواهد شد.

وی با بیان اینکه 50 درصد ، فرآورده های غذایی و بهداشتی موجود در بازار مجوز ندارند ، گفت: در صورت کاهش سختگیری برای صدور پروانه ها مشکلات عدم مجوز فرآورده ها حل می شود.