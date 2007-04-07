ظرفیت دفن اموات در بهشت زهرا (س) تا پایان سال 87 تکمیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمود رضاییان در عین حال گفت: در صورت اجرایی شدن توسعه 160 هکتاری بهشت زهرا (س) ظرفیت این گورستان تا 10 سال آینده افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه در صورت ادامه روند فعلی بهشت زهرا (س) فقط تا دو سال دیگر برای دفن اموات تهرانی ظرفیت خواهد داشت ، افزود : هر ساله به طور متوسط 50 هزار نفر از متوفیان تهرانی در گورستان بهشت زهرا دفن می شوند و این درحالی است که اگر امسال نیز همین 50 هزار متوفی را برای دفن در این گورستان در نظر بگیریم ، بهشت زهرا فقط سال آینده را برای دفن متوفیان تهرانی ظرفیت خواهد داشت.

رضاییان در خصوص آخرین وضعیت اضافه کردن 160 هکتار به ظرفیت بهشت زهرا (س) گفت : اگر این 160 هکتار به ظرفیت گورستان بهشت زهرا (س) اضافه شود بخشی از مشکلات کمبود ظرفیت این گورستان کم شده و ظرفیت بهشت زهرا تا 10 سال آینده برای دفن متوفیان تهرانی افزایش خواهد یافت.

بنا به گفته مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) ، این مکان فقط تا پایان سال 87 یعنی طی 2 سال آینده ظرفیت دفن متوفیان تهرانی را خواهد داشت و در صورت عدم رفع مشکلات موجود از جمله معارضین متعدد در زمینه اضافه شدن 160 هکتار زمین به ظرفیت بهشت زهرا ، پایتخت ظرف دو سال اینده با مشکلات جدی در زمینه دفن اموات تهرانی مواجه خواهد بود .

این در حالی است که هنوز احداث دو گورستان جدید در شرق و غرب تهران به دلیل وجود موانع اجرایی مختلف از جمله معارضین متعدد متوقف است و در صورت احداث این گورستان ها ، بخش قابل توجهی از مشکل دفن متوفیان پایتخت حل خواهد شد.