افشای همکاری پادشاه بحرین با القاعده و یک تیم تروریستی در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، براساس یک طرح مخفیانه که به تازگی افشا شده، سازمان اطلاعات بحرین در سال ۲۰۰۳ قصد داشت تا با همکاری گروه تروریستی القاعده، رهبران معارض بحرینی را ترور کند.

گفته شده در آن سال سازمان اطلاعات بحرین یکی از اعضای ارشد القاعده را برای تشکیل تیم ترور به خدمت گرفته بود و سه مقام امنیتی این کشور نیز با مجوز مستقیم حمد بن عیسی پادشاه بحرین در این طرح مشارکت داشته‌اند.

اسنادی که حال به تازگی منتشر شده، نشان می‌دهد در فهرست موردنظر دولت بحرین برای ترور، نام رهبران سیاسی معارضان بحرینی و در رأس آنها «عبدالوهاب حسین» به چشم می‌خورد.

بخش جالب این گزارش آن‌جاست که پادشاه بحرین از عربستان سعودی می‌خواهد تا «محمد صالح» عضوارشد القاعده را که در عربستان زندانی بوده است، برای سرپرستی و مدیریت تیم ترور آزاد کند.

بخش دیگری از فعالیت‌های افشا شده پادشاه بحرین طی سال‌های گذشته، بکارگیری و حمایت از گروهک تروریستی «انصار الفرقان» برای انجام جاسوسی و عملیات در خاک ایران بوده است، هرچند «هشام البلوچی» سرکرده این گروهک در سال ۲۰۱۵ طی یک عملیات نظامی و امنیتی در جنوب شرق ایران کشته شد.

این اسناد در قالب برنامه‌ای مستند از سوی الجزیره علنی شده و هشام البلوچی در بخشی از این فیلم می‌گوید: دستگاه‌های امنیتی بحرین من را در سال ۲۰۰۶ برای انجام مأموریت‌های جاسوسی و انجام عملیات در داخل خاک ایران به کار گرفتند. وی در بخش دیگری از احتمال اینکه توسط دولت بحرین به خاطر اسراری که در اختیار دارد سر به نیست شود، ابراز نگرانی کرده است.

هنوز مقامات پادشاهی بحرین به گزارش مستند پخش شده واکنشی نشان نداده‌اند، اما پادشاهی بحرین سابقه طولانی در خصومت ورزی با ایران داشته و مخالفان این کشور نیز همواره از سوی دولت پادشاهی تحت فشار و احکام سنگین قضائی و سرکوب قرار می‌گیرند.