به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از نیروی انتظامی استان زنجان، سرهنگ جعفر رحمتی گفت: مأموران انتظامی استان زنجان ۴۰۵ کیلوگرم شکلات خارجی قاچاق کشف و ضبط کردند.

وی اظهار کرد: این محموله از یک دستگاه سواری پژو پارس در محور زنجان – خرمدره کشف شد و ارزش این کشفیات ۱۲۰ میلیون ریال است.

رئیس پلیس آگاهی استان زنجان گفت: در این زمینه یک متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

کشف احشام قاچاق به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال در شهرستان ا یجر ود

فرمانده انتظامی شهرستان ایجر ود از کشف ۱۳ رأس گوسفند قاچاق و فاقد مجوز در شهرستان ایجر ود خبر داد.

سرهنگ خلخالی گفت: ارزش احشام کشف‌شده ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

کشف کالای قاچاق ۵ میلیاردی در زنجان

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان از کشف ۱۰۰ هزار قطعه الکتریکی قاچاق به ارزش تقریبی بیش از ۵ میلیارد ریال در زنجان خبر داد.

سرهنگ ایرج خا نی پور تأکید کرد: در راستای مبارزه با قاچاق کالا، مأموران پلیس آگاهی استان زنجان در بازرسی از یک دستگاه کامیون در اتوبان زنجان _ قزوین این مقادیر کالای قاچاق را کشف و ضبط کردند.

وی گفت: مأموران در بازرسی از این خودرو ۹۸ هزار و ۲۷۲ قطعه آی سی، هزار و ۳۶۴ عدد پودر تو نر، ۳۳۶ عدد آداپتور، ۲۰ عدد گوشی تلفن رومیزی، ۵ دستگاه پخش خودرو و ۲۰ دستگاه دسته بازی رایانه‌ای قاچاق کشف شد و ارزش تقریبی کالای کشف‌شده ۵ میلیارد ریال است.