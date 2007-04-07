امیدوارم موضوع هسته ای ایران ختم به خیر شود

به گزارش خبرگزاری مهر،"روپرشت پولنتس" در گفتگو با رادیو دولتی آلمان درباره موضوع هسته ای ایران و احتمال برخورد متفاوت انگلیس در این میان اظهار داشت : گمان نمی کنم انگلیس درباره پرونده هسته ای ایران، متفاوت از کشورهای دیگر اروپایی عمل کند .

وی علت گفته خود را 3 قطعنامه غیر قانونی اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره ایران قلمداد و تصریح کرد : مسئله ای که شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال آن تصمیم گرفته، تغییرناپذیر خواهد بود .

رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان درباره ارزیابی خود از موضوع هسته ای ایران اظهار داشت : امیدوارم که موضوع هسته ای ایران ختم به خیر شود .

این سیاستمدار آلمانی درباره ارتباط حل وفصل موضوع هسته ای ایران با جریان دستگیری نظامیان انگلیسی درایران تصریح کرد : روند بررسی و حل موضوع هسته ای ایران تحت هیچ شرایطی متوقف نمی شود .

پولنتس افزود : مسئله دستگیری و آزادی ملوانان انگلیسی( که به جرم ورود غیر قانونی به آبهای منطقه ای ایران دستگیر و پس از چند روز با تصمیم انساندوستانه و داوطلبانه ایران و با تعهد کتبی انگلیس به تکرار نشدن چنین تخلفاتی آزاد شدند) در تداوم روند بررسی موضوع هسته ای ایران اختلال ایجاد کرد، اما این به معنی توقف روند آن نیست .