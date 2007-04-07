قصد آمریکا برای کنترل پایگاههای نظامی ایران و مخالفت انگلیس با آن

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین که در ادامه چنین ادعایی نوشت : در طی روزهایی که نظامیان انگلیسی به علت ورود غیر مجاز به آبهای ایران در بازداشت به سر می بردند؛ آمریکا با ارائه طرحی به انگلیس خواستار انجام پروازهای جاسوسی برفراز ایران و کنترل پایگاههای نظامی ، بویژه سپاه پاسداران شد که این درخواست واشنگتن با مخالفت لندن روبروشده بود.

گاردین در ادامه به نقل از چند مقام رسمی انگلیس نوشت : هدف آمریکا از ارائه این طرح ثابت کردن این نکته به ایران بود که انگلیس و آمریکا در رابطه با بازداشت اتباع خود سکوت نمی کنند و از سوی دیگر تحت فشار قرار دادن تهران برای آزادی نظامیان انگلیسی بود ؛ اما انگلیس در پاسخ آمریکا اعلام کرده بود : از بغرنج کردن اوضاع در خلیج فارس پرهیز کنید و اجازه دهید مسئله روند عادی خود را طی کند.

به گزارش این روزنامه ، سه روز قبل از آنکه این نظامیان بازداشت شوند دومین ناو هواپیمابر آمریکا وارد خلیج فارس شده بود و بنا بر درخواست انگلیس از آمریکا، واشنگتن مانوردریایی خود در خلیج فارس را به منظور جلوگیری از پیچیده تر شدن شرایط متوقف کرده بود.

بر اساس این گزارش در این مانور دریایی دو ناوگان دریایی شرکت داشتند که هر ناوگان شامل 40 کشتی و چندین هواپیمای جنگی بود.

بر همین اساس انگلیس علاوه بر این درخواست ها از آمریکا نیز ضمانت گرفته بود تا این مسئله از طریق دیپلماتیک حل شود و واشنگتن دست به اقدام تحریک آمیزی علیه تهران نزند.

این خبر در حالی منتشر می شود که شبکه اسکای نیوز انگلیس پنجشنبه شب گزارش داد که ماموریت پانزده ملوان انگلیسی( که به طور غیر قانونی وارد آبهای سرزمینی ایران شده بودند) جمع آوری اطلاعات جاسوسی درباره ایران بوده و این شبکه به خاطر آزادی این افراد اطلاعات خود را فاش نکرده است.



شبکه تلویزیونی اسکای نیوز گفتگوی انجام شده با فرمانده ملوانان انگلیسی پیش از دستگیری آنها را در شامگاه پنجشنبه 15 فروردین پخش کرد.

کاپیتان کریس ایر به این شبکه گفته بود که : ما همچنین اطلاعات جاسوسی را جمع آوری می کنیم و این اطلاعات شامل تمام فعالیت های ایران در منطقه می شود، زیرا ما به منطقه حائل با ایران بسیار نزدیک هستیم.