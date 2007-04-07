بیماریهای مزمن علت 59 درصد مرگ و میرها در دنیا / 38 درصد جمعیت میانسال کشور اضافه وزن دارند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید مرتضی صفوی امروز در اولین روز از هفته سلامت با عنوان "ایمنی و سلامت" در هتل المپیک تهران، افزود: در سالهای گذشته ، گروه های سنی زیر 5 سال ، دچار مشکلات سوء تغذیه زیادی بوده اند که هم اکنون وضعیت آنان بهبود یافته اما از سوی دیگر ، پر مصرفی مواد غذایی می تواند مشکلات جدی ایجاد کند.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفت: دیابت، سرطان ها، پوکی استخوان، بیماریهای قلبی - عروقی و سایر بیماریهای غیر واگیر از جمله بیماریهای ناشی از تغذیه نامناسب است.

صفوی اظهار داشت: از میان هر 800 مرگ و میر ، 300 مورد آن به علت بیماریهای قلبی عروقی ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه عوامل خطر نظیر مصرف الکل و دخانیات، نقشی کلیدی در پیشرفت بیماریهای مزمن دارند، گفت: زمانی که عادات بد غذایی با مصرف دخانیات همراه می شود مشکل را دو چندان می کند.

صفوی گفت: چاقی، سکته، بیماریهای دهان و دندان ارتباط تنگاتنگی با عادات بد غذایی و مصرف دخانیات و الکل دارد همچنین عادات شهرنشینی، مصرف غذاهای آماده با فشار خون بالا، چاقی ارتباط زیادی دارد.

وی با بیان اینکه 43 درصد بار بیماریهای موجود به بیماریهای غیر واگیر مربوط است گفت: عوامل اصلی خطر بیماریهای مزمن شامل بالا بودن کلسترول خون، فشار خون بالا، مصرف کم میوه و سبزی، چاقی، بی تحرکی و دخانیات است.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفت: خطر بیماریهای قلبی و عروقی در افرادی که حداقل تحرک و فعالیت بدنی را انجام نمی دهند نسبت به سایر افراد ، یک و نیم برابر افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه اضافه وزن و چاقی، از جمله عوامل خطرساز در بروز بیماریها هستند، گفت: 1/38 درصد جمعیت میانسال کشور مبتلا به اضافه وزن، 3/17 درصد مبتلا به چاقی درجه یک ، 5/3 درصد دچار چاقی درجه 2 و 9 درصد دچار چاقی درجه 3 هستند.

صفوی گفت: مصرف کم میوه و سبزی عامل 19 درصد سرطان های گوارشی، 31 درصد بیماریهای قلبی، 11 درصد سکته های مغزی و 7/2 مرگ و میر در جهان است.

وی با بیان اینکه میزان مصرف میوه و سبزی در سال 81 نسبت به سال 74 کاهش و مصرف روغن و چربی افزایش یافته است، گفت: با مصرف رژیم غذایی سالم، افزایش فعالیت جسمی و نکشیدن سیگار می توان از 80 درصد بیماریهای قلبی و عروقی، 90 درصد دیابت نوع 2 و یک سوم سرطان ها جلوگیری کرد.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفت: مصرف سرانه نمک در کشور بیش از دو برابر مقدار توصیه شده است.