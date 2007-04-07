  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۳:۰۴

با هدف ریشه کنی اعتیاد ؛

2/1 میلیون معتاد تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار می گیرند

2/1 میلیون معتاد تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار می گیرند

مدیرکل اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از تحت پوشش قرار گرفتن یک میلیون و 200 هزار معتاد از طریق نهادهای حمایتی در سال جاری خبر داد.

جهانگیر فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آسیبهای اجتماعی یکی از معضلات جدی در جامعه کنونی محسوب می شود که سعی شده تا کنون اقداماتی در جهت رفع آن صورت گیرد.

وی تصریح کرد : در سال 86 با توجه به بودجه پیش بینی شده در امر آسیبهای اجتماعی به نظر می رسد امسال شاهد اقدامات جدی تری در این حوزه باشیم.

فدایی گفت: جایگاه ویژه ای به زنان ، کودکان خیابانی و ریشه کنی اعتیاد اختصاص داده شده است و تخصیص 300 میلیارد تومان اعتبار برای این موضوعات نشان دهنده توجه دولت به این امور است.

مدیرکل اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، به پیش بینی های صورت گرفته به منظور حمایت از معتادان اشاره کرد و گفت: بنا شده یک میلیون و 200 هزار معتاد از طریق نهادهای حمایتی تحت پوشش قرار گیرند و باید گفت معضل اعتیاد جدی تر از سالهای گذشته دنبال خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: نگاه دولت در اجرایی شدن برنامه ها در جهت رفع معضل آسیب های اجتماعی و به خصوص اعتیاد است که امیدواریم این امر در سال 86 محقق شود.

کد مطلب 466675

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها