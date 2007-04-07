مسلمانان باید بر مشترکات خود تأکید کنند / عملکرد هوشیارانه در برابر دشمنان اسلام ضروری است

صلاح الدین الجعفراوی معاون دبیر کل کنگره اسلامی اروپایی در آلمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ما صبح روز جمعه ( 17 فروردین) شنیدیم که رهبر انقلاب اسلامی ایران این سال را به نام " انسجام اسلامی" انتخاب کرده است، گفت: این مسئله بسیار عالی است، به ویژه در این شرایط که دشمنان سعی در جدایی و تفرقه افکنی میان صفهای ما مسلمانان دارند این کلام رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ایران تأثیر بسیاری بر کسانی که آن را می شنوند، دارد.

وی با بیان اینکه ما نیز آن را میان کشورها و ملتهای مختلف گسترش خواهیم داد، اظهار داشت: تا جائی که امکان دارد، تلاش خواهم کرد این مسئله را از طریق رسانه های گروهی در کشورهای مختلف به ویژه در آلمان که در آن زندگی می کنم، اروپا و کشور اصلی خودم مصر تعمیم دهم.

الجعفراوی با تأکید بر اینکه بر مسلمانان واجب است اتحاد داشته باشند، راهکارهای وحدت مسلمانان را برشمرد و افزود: آنها باید اختلافات خود و امور فرعی را کنار گذارند و امور کلی و اساسی را گرد آورند. ما به خدای واحد، نبی واحد، قبله واحد ایمان داریم و قرآنی واحد می خوانیم، پس باید در اموری که با هم اختلاف داریم چون اختلافات مذاهبی و فقهی خود متحد شویم تا از ایجاد اختلاف میان مسلمانان جلوگیری به عمل آید.

وی مسئله دوم در وحدت مسلمانان را هوشیاری جدی نسبت به دشمنان اسلام چون آمریکا و صهیونیست خواند که در تلاشند میان مسلمانان تفرقه ایجاد کنند و تصریح کرد: سومین نکته این است که باید جلوی فعالیت افراطی گراها و تندروها را در هر مذهب و فرقه بگیریم و در مقابل هر چیزی که اختلافات و تفرقه را افزایش می دهد، ایستادگی کنیم و آنچه را که بر نقاط مشترک و اشاعه وحدت کمک می کند، چنگ زنیم.

معاون دبیر کل کنگره اسلامی اروپایی در آلمان با بیان اینکه باید در همایشهایی که مانند "همایش وحدت اسلامی" برگزار می شوند، تعامل و همکاری کنیم، افزود: من برای اولین بار است که در این همایش شرکت می کنم، این همایش نقطه ارتباط و تلاقی مسلمانان به شمار می رود، از این رو باید دیدارهایی که منجر به افزایش وحدت و تقریب میان گروههای مختلف مسلمان در کشورهای اسلامی می شود را افزایش دهیم.

صلاح الدین الجعفراوی با تأکید بر اینکه من بیش از 25 سال است که در کشوری غربی زندگی می کنم، یاد آور شد: بسیار دیده ام که برخی از مراکز و ادارات غیر منصفانه با مسلمانان و اسلام برخورد کرده و برای ارائه چهره نادرست اسلام و مسلمانان تلاش کرده و آن را به ارعاب، خشونت و تروریسم نسبت می دهند، در حالی که اسلام مبرا از تمام این اتهامات است.

وی در ادامه افزود: به طور مثال طی سالهای اخیر کتابهایی نوشته شده که در آن چهره اسلام را کریه نشان داده اند و در آلمان تقریبا در هر ماه بیش از 3 کتاب در این زمینه منتشر می شود. ما به خلاصه این کتابها پرداختیم و به مراکز تحقیق و پژوهش فرستادیم تا به شیوه اهانتها پاسخ داده شوند، از سوی دیگر غربیهای منصف و میانه رویی هم وجود دارند که با ما تعامل می کنند و ضمن رد اتهامات آنها، اسلام و مسلمانان را می شناسند و گویی آنها را مرکز خیر، صلح و امنیت در هر مکانی که به آن می رسند، می دانند.