به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، سالانه تعداد زیادی گردشگر از این شهرها بازدید میکنند و به خصوص در ایام تعطیلات بازار مسافرت به شمال حسابی داغ است.
فاصله نسبتاً کمی که شهرهای شمالی با تهران دارند، رفت و آمد پایتخت نشینان به این شهرها را زیادتر کرده است. به طوری که برخی از کوچکترین فرصت استفاده کرده و تعطیلات یکی دو روزه خود را راهی شمال میشوند. رفت و آمد زیاد به این شهرها باعث شده افراد به فکر تهیه یک مسکن مناسب برای خود بیفتند تا در هر بار مراجعه بتوانند از آن استفاده کنند.
دستهی دیگری هم کلاً قید زندگی در شهرهای شلوغ را زده و ترجیح میدهند دوران بازنشستگیشان را در یک محیط آرامش بخش سپری کنند.
برخی دیگر هم به دلیل حفظ سلامتی مجبور میشوند از دود و ترافیک فرار کرده و به یک مکان با آب و هوای سالم مهاجرت کنند.
اگر شما هم از جمله افرادی هستید که فکر خرید ویلا در شمال به ذهنتان خطور کرده، نکاتی که در ادامه ذکر میشود را در نظر بگیرید.
انتخاب شهر مناسب
شما در ابتدا باید مشخص کنید که در کدام شهر قصد خرید ویلا را دارید. مقاصد پر طرفدار در شمال رویان، نور، چمستان، نوشهر و … هستند که شما میتوانید با توجه به بودجهای که دارید یکی از این مناطق را انتخاب کنید. چنانچه قصد استفاده از ویلا در ایام تعطیلات را دارید باید نزدیک بودن آن به تهران را در مد نظر قرار دهید. اما اگر قصد اقامت دایم دارید باید به دنج بودن، امکانات مناسب شهری و… توجه نمایید.
چمستان یکی از مناطق خوش آب و هوا و دارای امکانات مناسب برای سکونت است. این منطقه از جنگلهای انبوهی تشکیل شده و در ۱۵ کیلومتری شهر نور قرار دارد. وجود چشم انداز بسیار زیبای این شهر از دیگر ویژگیهای منحصر به فرد آن به حساب میآید. اگر قصد خرید ویلا در چمستان دارید، بدون تردید این امکانات و آب و هوا شما را جذب این منطقه خواهد کرد.
تخصیص بودجه
اینکه شما چه میزان بودجه در اختیار دارید نقش تعیین کنندهای دارد. از طرف دیگر دانستن پایه قیمت در هر منطقه میتواند شما را از جستجوی بیهوده خلاص کند. برای آگاهی از قیمتها میتوانید به یک مشاور املاک مجرب مراجعه کرده و بهترین انتخاب را داشته باشید.
مراجعه به مشاورین املاک
با توجه به اینکه شما وارد یک شهر جدید میشوید طبیعی است که آشنایی درستی با منطقه نداشته باشید. مراجعه به یک مشاور املاک مطمئن و متعهد میتواند نتایج بسیار مثبتی را برای شما به همراه داشته باشد.
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املاک موسوی چهار شعبه اصلی در مناطق شمالی کشور دارد دفتر مرکزی این مجموعه در مازندران، چمستان، خیابان شیخ فضل الله نوری، جنب تامین اجتماعی واقع شده و سه دفتر فرعی این شرکت در رویان، وازیوار، ۷۰۰ متر جلوتر از رستوران لوتکالوتوس، گروه مهندسین موسوی؛ شعبه سوم در نور، روبه روی فروشگاه ایران کتان، ساختمان نگین واقع شده و شعبه چهارم نیز در رویان، ۵۰۰ متر بعد از پلیس راه رویان، جنب شهرک هایکاشن قرار دارد.
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