۱۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۱:۴۱

ساخت روبات ام آر آی برای بافت برداری از غدد سرطانی

ساخت روبات ام آر آی برای بافت برداری از غدد سرطانی

مهندسان آزمایشگاه روباتیک اورولوژی دانشگاه "جان هاپکینز" موتور جدیدی را ابداع کردند که بدون نیاز به فلز و برق وسایل پزشکی روباتیک کنترل شونده از راه دور را که برای بافت برداری و درمان های سرطانی به روش ام آرآی مورد استفاده قرار می گیرد، به کار می اندازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این موتور با دقت فراوانی از طریق یک رایانه کنترل می شود و دقت عمل آن بیش از نیروی دست انسان است. این موتور از پلاستیک، سرامیک و لاستیک ساخته شده و به وسیله نور و هوا به حرکت در می آید.

موتور جدید که PneuStep نام گرفته از 3 پیستون متصل به یک سری چرخ دنده تشکیل شده است. چرخ دنده ها با جریان هوا به کار می افتند و با رایانه ای واقع شده در اتاق مجاور به وسیله ام آر آی کنترل می شوند.

بنا بر گزارش پایگاه اطلاع رسانی medgadget ، این روبات به هنگام اسکن بدن بیمار با روش ام آر آی مورد استفاده قرار گرفته و از راه دور با مشاهده تصاویر ام آر کنترل می شود. این موتور به فیبرهای نوری مجهز است که اطلاعات منتقل شده به رایانه را پردازش می کند. 

