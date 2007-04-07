ساخت روبات ام آر آی برای بافت برداری از غدد سرطانی

به گزارش خبرگزاری مهر، این موتور با دقت فراوانی از طریق یک رایانه کنترل می شود و دقت عمل آن بیش از نیروی دست انسان است. این موتور از پلاستیک، سرامیک و لاستیک ساخته شده و به وسیله نور و هوا به حرکت در می آید.

موتور جدید که PneuStep نام گرفته از 3 پیستون متصل به یک سری چرخ دنده تشکیل شده است. چرخ دنده ها با جریان هوا به کار می افتند و با رایانه ای واقع شده در اتاق مجاور به وسیله ام آر آی کنترل می شوند.

بنا بر گزارش پایگاه اطلاع رسانی medgadget ، این روبات به هنگام اسکن بدن بیمار با روش ام آر آی مورد استفاده قرار گرفته و از راه دور با مشاهده تصاویر ام آر کنترل می شود. این موتور به فیبرهای نوری مجهز است که اطلاعات منتقل شده به رایانه را پردازش می کند.