به گزارش خبرنگار مهر به نقل از فایننشال تایمز، صندوق بینالمللی پول با اعلام چشمانداز ضعیف وضعیت اقتصادی آمریکا، برآورد خود از رشد اقتصادی این کشور را 0.4 درصد کاهش داد.
صندوق بینالمللی پول در گزارش سالانه "چشمانداز اقتصاد جهانی" اعلام کرد: رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری میلادی به 2.2 درصد خواهد رسید که این رقم از رقم پیشین برآورد صندوق از رشد آمریکا یعنی 2.6 درصد، 0.4 درصد کمتر است.
صندوق بینالمللی پول همچنین پیشبینی کرده است که رشد اقتصادی آمریکا در سال 2008 به 2.8 درصد خواهد رسید که این رقم نیز از پیشبینی قبلی 3 درصدی صندوق، 0.2 درصد کمتر است.
به نوشته فایننشال تایمز، نگرانیهای مربوط به این که کاهش رشد اقتصادی آمریکا به رکود این کشور منتهی خواهد شد، با سخنان آلن گرینسپن رئیس سابق بانک مرکزی آمریکا تشدید شده است.
انتظار این که این نگرانیها بانک مرکزی ایالات متحده را مجبور به کاهش فوری نرخهای بهره خواهد کرد موجب شد ارزش دلار در برابر یورو به پایینترین سطح 2 سال اخیر برسد.
صندوق بینالمللی پول رشد اقتصاد جهانی در سال 2007 را 4.9 درصد، رشد ژاپن 2.3 درصد و رشد آلمان را 1.8 درصد برآورد کرده است.
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نیز با انتشار گزارشی با تاکید بر کاهش رشد بزرگترین اقتصاد جهان، از آینده نامناسب تمامی 7 اقتصاد صنعتی جهان خبر داد.
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