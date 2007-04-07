کرزای به دیدار با شبه نظامیان طالبان اعتراف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اما این در حالی بود که یکی از سخنگویان طالبان، بلافاصله اظهارات " حامد کرزای" را تکذیب کرد.

کرزای در یک کنفرانس خبری گفت :" ما نمایندگانی از طالبان داشتیم که با افراد مختلفی از دولت افغانستان برای مدت طولانی ملاقات کردند."

وی افزود:" من نیز با برخی از افراد طالبان که برای گفتگو آمده بودند، دیدار کرده ام."؛ کرزای درباره مکان و زمان این دیدارها جزئیاتی را ارائه نکرد.

رئیس جمهوری افغانستان در این کنفرانس خبری از شبه نظامیان افغان خواست تا سلاحهای خود را بر زمین بگذارند و به دولت وی بیپوندند.

وی در عین حال گفت که جنگجویان کشورهای همسایه و از جمله پاکستان( که در افغانستان فعالیت می کنند) باید نابود شوند.

اخیرا "ملا دادالله" رئیس شاخه نظامی طالبان اعلام کرده بود : هزاران نفر از اعضای طالبان در سراسر افغانستان آماده هستند تا عملیات های انتحاری خود علیه نیروهای اشغالگر را ادامه دهند.

از ماه گذشته میلادی بزرگترین عملیات نظامی نیروهای ناتو و افغان علیه شورشیان طالبان درمنطقه هلمند که اعضای طالبان فعالیت گسترده ای در این منطقه دارند؛ با شرکت نزدیک به شش هزارسرباز آغاز شده است.



روز گذشته نیز بر اثر عملیات انتحاری یک مرد مسلح در مقابل ساختمان پارلمان افغانستان در کابل، چهار تن کشته شدند.