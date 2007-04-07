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۱۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۴:۰۳

از ابتدای فعالیت تا پایان اسفند ماه سال 1385 صورت گرفت؛

221 میلیون بشکه صادرات میعانات گازی از 5 فاز پارس جنوبی

از ابتدای فعالیت و تولید فازهای یک تا 5 میدان گازی پارس جنوبی تا پایان سال 1385 بیش از 221 میلیون بشکه میعانات گازی صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، در آخرین مرحله از صدور میعانات گازی استحصال شده از فازهای یک ، 2 و 3 و فازهای 4 و 5 میدان گازی پارس جنوبی بیش از 152 هزار بشکه میعانات گازی از اسکله صادراتی پارس واقع در بندر عسلویه به خارج از کشور صادر شد که با محاسبه این مرحله از ابتدای بهره برداری از این پنج فاز تاکنون 221 میلیون و 880 هزار بشکه از این فرآورده سود آور صادر شده است.

این گزارش حاکی است که از فازهای یک تا پنج میدان گازی پارس جنوبی تاکنون بالغ بر 135 میلیارد و 92 میلیون متر مکعب گاز طبیعی تولید شده که پس از تصفیه در پالایشگاههای سایت یک منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی به شبکه سراسری گاز کشور تزریق شده است.

کد مطلب 466685

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