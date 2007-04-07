221 میلیون بشکه صادرات میعانات گازی از 5 فاز پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، در آخرین مرحله از صدور میعانات گازی استحصال شده از فازهای یک ، 2 و 3 و فازهای 4 و 5 میدان گازی پارس جنوبی بیش از 152 هزار بشکه میعانات گازی از اسکله صادراتی پارس واقع در بندر عسلویه به خارج از کشور صادر شد که با محاسبه این مرحله از ابتدای بهره برداری از این پنج فاز تاکنون 221 میلیون و 880 هزار بشکه از این فرآورده سود آور صادر شده است.

این گزارش حاکی است که از فازهای یک تا پنج میدان گازی پارس جنوبی تاکنون بالغ بر 135 میلیارد و 92 میلیون متر مکعب گاز طبیعی تولید شده که پس از تصفیه در پالایشگاههای سایت یک منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی به شبکه سراسری گاز کشور تزریق شده است.

