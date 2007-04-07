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۱۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۲:۱۰

ارزش دلار به پایین‌ترین سطح دو سال اخیر رسید

ارزش دلار به پایین‌ترین سطح دو سال اخیر رسید

ادامه روند کند رشد اقتصادی آمریکا موجب شد ارزش دلار در برابر یورو به پایین‌ترین سطح 2 سال گذشته سقوط کند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، رشد اقتصادی سریع‌تر منطقه اروپا از آمریکا افزایش نرخ برابری یورو در مقابل دلار را به دنبال داشته است.

ارزش یورو در برابر دلار در بازارهای مالی جهان به 1.34 دلار رسید که بالاترین حد آن در 2 سال اخیر محسوب می‌شود.

عملکرد مطلوب بخش صنعت منطقه اروپا و اطمینان خاطر بازارهای مالی از اینکه بانک مرکزی اروپا نرخ‌های بهره را افزایش خواهد داد، بر افزایش ارزش یورو در برابر دلار و 11 واحد پول دیگر موثر بوده است.

ادامه کاهش ارزش دلار در برابر سایر ارزهای معتبر، بورس‌بازان بازار ارز را به فروش دلار سوق داده است و همین امر نیز روند کاهش ارزش دلار را تسریع نموده است.

انتشار گزارش موسسات معتبر اقتصادی جهان یعنی صندوق بین‌المللی پول و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و هشدار آنها نسبت به کاهش رشد اقتصادی آمریکا نیز بر روند کاهش ارزش دلار تاثیر گذارده است.

کد مطلب 466693

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