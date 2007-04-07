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۱۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۲:۱۴

مراسم سالگرد شهید آوینی دوشنبه برگزار می‌شود

مراسم سالگرد شهید آوینی دوشنبه برگزار می‌شود

مراسم "فردایی دیگر" به مناسبت چهاردهمین سالگرد شهادت سیدمرتضی آوینی روز دوشنبه بیستم فروردین‌ماه از ساعت 15 تا 30/17 در سالن وزارت کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم به همت موسسه فرهنگی روایت فتح برگزار می شود و از جمله برنامه های آن می توان به نمایش قسمت شانزدهم از فیلم "روایت راوی" به کارگردانی حسین معززی نیا درباره چگونگی ساخت فیلم های روایت فتح و همچنین فیلم "سفر آخر" به کارگردانی مرتضی شعبانی درباره آخرین سفر زمینی آن شهید، خاطره گویی، اجرای زنده متن و سخنرانی اشاره کرد.

سخنران مراسم امسال دکتر محمد رجبی از دوستان شهید آوینی است. همچنین نمایشگاه عکسی با عنوان "عکس های مقاومت" در لابی سالن برگزار می شود و معرفی کتاب و چند برنامه کوتاه از آخرین برنامه های این مراسم است. تالار وزارت کشور در میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام واقع شده است.

کد مطلب 466700

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