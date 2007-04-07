به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم به همت موسسه فرهنگی روایت فتح برگزار می شود و از جمله برنامه های آن می توان به نمایش قسمت شانزدهم از فیلم "روایت راوی" به کارگردانی حسین معززی نیا درباره چگونگی ساخت فیلم های روایت فتح و همچنین فیلم "سفر آخر" به کارگردانی مرتضی شعبانی درباره آخرین سفر زمینی آن شهید، خاطره گویی، اجرای زنده متن و سخنرانی اشاره کرد.

سخنران مراسم امسال دکتر محمد رجبی از دوستان شهید آوینی است. همچنین نمایشگاه عکسی با عنوان "عکس های مقاومت" در لابی سالن برگزار می شود و معرفی کتاب و چند برنامه کوتاه از آخرین برنامه های این مراسم است. تالار وزارت کشور در میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام واقع شده است.