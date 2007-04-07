توماس راجرز نویسنده " تعقیب خوشبختی " در 79 سالگی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس آنجلس تایمز، توماس راجرز چهار رمان نوشته بود که بیشتر آنها قالب طنز داشت . اولین رمان او با نام تعقیب خوشبختی در مورد زن و شوهری بود که خود را به مکزیک تبعید می کنند تا خوشبختی را پیدا کنند . این رمان سال 1971 به صورت فیلم درآمد .

دومین رمان او با نام " اعتراف کودک قرن " جایزه ویژه آکادمی ملی هنرها را از آن خود کرد .

توماس راجرز در سال 1927 در شیکاگو متولد شد. وی در رشته ادبیات انگلیسی لیسانس گرفت و سپس در دانشگاه هاروارد تاریخ خواند و دکترای خود را در رشته ادبیات انگلیسی از دانشگاه لووا گرفت .