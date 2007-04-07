به گزارش خبرنگار مهر، توجه به مسایل روز جامعه، انعکاس شرایط کودکان کار و خانواده های فقیر، تاکید بر به کارگیری مفاهیم دشوار و دور از ذهن کودکان و نوجوانان، توجه به مسایلی گریبانگیر نوجوانان، دوری از مولفه های جذب مخاطب، فاصله گرفتن از ساختارهای موفق و امتحان شدن در عرصه سینمای کودک، کم توجهی به فیلم های کارتونی جذاب و برخوردار از فناوری های کامپیوتری، کمبود فیلمنامه های خوب، فاصله گرفتن کارگردان های موفق سینمای کودک از تولید در این ژانر و مقایسه آثار ایرانی با نمونه های موفق و جذاب خارجی نزد مخاطبان شرایطی را فراهم می آورد که سینمای کودک اندک بینندگان خود را از دست بدهد.این شرایط در جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان نیز به خوبی دیده می شود. افزایش آمار تعداد فیلم هایی که به جشنواره راه پیدا می کنند و موفق به اکران عمومی نمی شوند یا اندک آثاری که سال ها پس از تولید در سطحی محدود به نمایش درمی آیند، بخشی از مشکلات این سینما را انعکاس می دهد. طی این سال ها فیلمسازان عرصه کودکان و نوجوانان بیش از هر چیز از نحوه اکران گلایه کرده اند، اما کمتر کارگردانی از ضعف فیلم ها یا جذاب نبودن آنها یا حتی اینکه اصولا فیلم هایی که شخصیت اول آن را یک کودک یا نوجوان تشکیل می دهد به این ژانر تعلق ندارد و فقط از جهت فرم کلی در این گونه سینمایی قرار می گیرد، در میان دست اندرکاران این بخش صحبت به میان می آید.





فیلم انیمیشنی "جمشید و خورشید"

در چهاردهمین جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان در سال 1378 فیلم های سینمایی "آینه" به کارگردانی جعفر پناهی، "بید و باد" ساخته محمدعلی طالبی، "دختری با کفش های کتانی" کاری از رسول صدرعاملی، "رنگ خدا" اثر مجید مجیدی، "سیب" از سمیرا مخملباف و "کودک و سرباز" به کارگردانی سیدرضا میرکریمی در بخش مسابقه حضور می یابند. در این دوره تعداد آثار تولید شده به اندازه ای کاهش می یابد که فیلم های بلند، نیمه بلند و کوتاه در قالب یک بخش ارایه می شوند.



"آینه" که دومین ساخته سینمایی پناهی محسوب می شود، در اثنای پخش مستقیم مسابقه فوتبال بین ایران و کره جنوبی اتفاق می افتد. "بهاره" دخترک خردسال، که مادرش به دلیل نامعلومی برای بردن او از مدرسه نیامده است، در خیابان ها سرگردان است.



"دختری با کفش های کتانی" درباره شرایط رابطه دختران و پسران نسل جدید است. آیدین و تداعی که در پارک با هم آشنا شده اند، توسط ماموران نیروی انتظامی به کلانتری برده می شوند. پس از رفع نسبی مشکل، وی توسط پدر و مادرش بازخواست و رفت و آمدهایش کنترل می شود. تداعی تصمیم به فرار می گیرد، اما با گردش در سطح شهر و درک مشکلات و خطرات فراوان به خانه بازمی گردد.



"کودک و سرباز" نخستین ساخته میرکریمی است. داستان در یک پاسگاه دورافتاده نیروی انتظامی اتفاق می افتد. در آخرین روز سال، به سربازی به نام بهمن ماموریت داده می شود تا کودک متهمی را به کانون اصلاح و تربیت تهران تحویل دهد. این در حالی است که سرباز می کوشد با گرفتن مرخصی نیمه اول عید نوروز، هرچه زودتر خود را به خانه اش در یکی از روستاهای ارتفاعات شمال برساند.



در پانزدهمین دوره برپایی این جشنواره فیلم های "ترکش های صلح" به کارگردانی علی شاه حاتمی، "چوری"ساخته جواد اردکانی، "دارا و ندار" اثر فریدون حسن پور، "یکی بود، یکی نبود" کاری از ایرج طهماسب، "زمانی برای مستی اسب ها" از بهمن قبادی، "مثلث آبی" به کارگردانی هادی صابر، "مربای شیرین" اثر مرضیه برومند و "نجوا" ساخته پرویز شهبازی نمایش داده می شوند.



"زمانی برای مستی اسب ها" که نخستین ساخته قبادی محسوب می شود، داستان زندگی نوجوانی به نام ایوب است که در روستایی نزدیک مرز عراق زندگی می کند. با مرگ پدر، مجبور به مراقبت و نگهداری از سه خواهر و برادر بیمارش "مادی" است. پزشک روستا به ایوب می گوید که دیگر هیچ دارویی نمی تواند مادی را درمان کند و اگر جراحی نشود تا سه، چهار هفته دیگر می میرد. ایوب ماجرا را به روژین می گوید. کاک کریم، عموی ایوب با کاک یاسین که با قاطر، جنس قاچاق رد و بدل می کند درباره ایوب صحبت می کند و قرار می شود ایوب هر روز صبح جنس های قاچاق را به آن سوی مرز عراق ببرد.



"مربای شیرین" که بر اساس فیلمنامه ای از فرهاد توحیدی ساخته شده، درباره نوجوانی به نام جلال است که موفق به بازکردن در شیشه مربا نمی شود. وی از مادر، همسایه، دوستان، معلمان و بقال محله کمک می طلبد اما هیچ کس قادر به باز کردن آن نیست و سرانجام مشخص می شود تمام شیشه های کارخانه مرباسازی همین شکل را دارند. جلال از آنها شکایت می کند. در اثر شکایت این نوجوان کارخانه در آستانه تعطیلی قرار می گیرد، ولی آنها با تطمیع و رشوه دوباره فعالیت خود را از سر می گیرند و با طراحی شیشه های جدید به عرضه محصولات خود می پردازند.



در جشنواره شانزدهم فیلم کودکان و نوجوانان فیلم های "آوازخوان" ساخته کاظم معصومی، "افسانه تنبل قهرمان" اثر بهروز غریب پور، "بچه های نفت" به کارگردانی ابراهیم فروزش، "تارزن و تارزان" کاری از علی عبدالعلی زاده، "تو آزادی" ساخته محمدعلی طالبی، "سفر به شرق" از سیدمهدی برقعی، "فوتبالیست ها" اثر علی اکبر ثقفی، "کویر مرگ" به کارگردانی اسماعیل براری، "علی و دنی" کاری از وحید نیکخواه آزاد، "نورا" به کارگردانی محمد شولیزاده و "نوروز" اثر سیدرحیم حسینی با یکدیگر رقابت می کنند. در این جشنواره ساخته های محمدعلی طالبی مورد بررسی قرار می گیرد.



"بچه های نفت" داستان زندگی اسماعیل است که هر روز همراه دوستانش از روی لوله های نفت، فاصله بین روستا تا مدرسه را طی می کند. مادر و دو خواهر وی در غیاب پدر که برای یافتن شغل بهتر به کشورهای جنوب خلیج فارس رفته به سختی و در تنگدستی زندگی می کنند. مادر اسماعیل برای کسب معاش و از گرو درآوردن تنها سرمایه شان یعنی یک الاغ کور تلاش می کند. واگذاری منزل به خیراله جهت پرداخت مانده بدهی پدر و کوچ خانواده باعث می شود که اسماعیل برای پرداخت این بدهی در جریان یک شرط بندی از روی لوله های نفت یک دره عمیق گذر کند.



"فوتبالیست ها" قصه شخصیتی به نام حسن رفتاری است به خاطر از دست دادن پدر و مادر خود در زلزله رودبار در یک مغازه پنچرگیری مشغول به کار می شود. وی با جلب نظر نماینده بهزیستی برای شرکت در مسابقات جهانی فوتبال کودکان بی سرپرست در سوئیس به عضویت تیم ایران درمی آید. حسن با درخشش در بازی ها نامزد دریافت عنوان آقای گل مسابقات می شود، اما در جریان مشکل مالی خسرو و بیماری پدرش قرار می گیرد و با فداکاری کنار می کشد.



"نورا" تنها ساخته شولیزاده است که داستان زندگی دختر خردسال روستایی را بیان می کند که در اثر یک حادثه فلج می شود. برادر بزرگتر به امید شفا و بهبودی خواهرش قصد دارد او را به امامزاده بالای کوه ببرد. راه امامزاده سخت و دشوار است، اما نیاز به اراده ای شگفت و استوار دارد و دست به کاری غیر قابل باور می زند.



در هفدهمین دوره جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان که سال 1381 برگزار می شود، فیلم های "پرنده باز کوچک" رهبر قنبری، "پروانه ها بدرقه می کنند" محمدابراهیم معیری، "دبستان شوک" کاظم معصومی، "دخیل" داریوش یاری، "دهقان فداکار" سیروس حسن پور، "روز کارنامه" مسعود کرامتی، "داستان پیامبران" امیرمحمد کوهستانی، "سفر به شرق" سیدمهدی برقعی، "علی و دنی" وحید نیکخواه آزاد، "فراش مدرسه" احمد ظریف رفتار، "قطعه زمستانی" فرهاد مهرانفر، "کلاه قرمز و سروناز" ایرج طهماسب و "کولی" علی شاه حاتمی حضور می یابند. کاهش تولید فیلم های سینمایی کودکان باعث می شود در این دوره علاوه بر دعوت از آثار تلویزیونی و ویدیویی در بخش مسابقه فیلم های بلند، تعدادی از آثار تولید شده در سال های قبل نیز ارایه شوند.



"پرنده باز کوچک" نخستین فیلم بلند قنبری است. بهروز به دلیل زندانی بودن پدر، به همراه مادر، مادربزرگ و خواهرش زندگی فقیرانه ای را می گذراند. وی توسط یکی از دوستان پدرش به کار گیرفته می شود. کار بهروز این است که در زیر چرخ دستی پرنده فروشی قادر پنهان شود و با تقلید صدای پرندگان مردم را فریب دهد. یک روز دختری هم سن بهروز برای خرید می آید و متوجه بهروز می شود. در رفت و آمدهای بعدی آنها به هم علاقمند می شوند، اما مادر بهروز دیگر اجازه کار به او نمی دهد. بهروز متوجه می شود دختر از کشور آذربایجان به ایران آمده بود و حالا برگشته است. بهروز با تلاش بسیار از مرز می گذرد و دختر را در بستر بیماری می یابد. دختر با شنیدن تقلید صدای پرنده توسط بهروز بهبود می یابد.



"دهقان فداکار" که از روی یکی از داستان های مشهور کتاب های دبستان اقتباس شده است، داستان دو پسربچه دانش آموز روستایی را بیان می کند که برای مسابقه روزنامه دیواری مدرسه قصد گرفتن عکس از دهقان فداکار را دارند. این مقدمه بر سفر دور و دراز این دو دانش آموز می شود.



"کلاه قرمزی و سروناز" که پس از نسخه اول و موفق کلاه قرمزی ساخته می شود، داستان این شخصیت عروسکی است که پس از سال ها در امتحانات مدرسه قبول می شود. حالا آقای مجری باید برایش یک دوچرخه بخرد ولی او توانایی مالی ندارد. در همین زمان تلفنی از سوی عموی کلاه قرمزی می شود. قرمزی بزرگ یک دوچرخه باارزش به او هدیه می دهد. اما چندی بعد دوچرخه سرقت می شود. کلاه قرمزی دوچرخه را در خانه عمو نزد مشاورش اژدرخان می یابد. اژدرخان با کمک دزدها کلاه قرمزی و سروناز را می دزدد. آقای مجری و نرگس و پسرخاله برای کشف موضوع به خانه عمو می آیند. آقای مجری کلاه قرمزی را از چنگ اژدرخان نجات می دهد. قرمزی بزرگ با حضور کلاه قرمزی و سروناز و آقای مجری و پسرخاله جشن تولدش را برگزار می کند.



در دوره هجدهم جشنواره کودک فیلم های "بهشت جای دیگری است" عبدالرسول گلبن حقیقی، "جوجه اردک من" امیر فیضی، "خورشید مصر" بهروز یغمائیان و شهرام خوارزمی، "رسم عاشق کشی" به کارگردانی خسرو معصومی، "ساکنین سرزمین سکوت" از سامان سالور، "سلام" ساخته جواد ارشاد، "فراری" به کارگردانی رضا جعفری، "قناری" اثر جواد اردکانی، "کفش های جیرجیرک دار" ساخته شاپور قریب، "کودکانه" به کارگردانی مسعود کرامتی، "کودک شاعر" اثر امیر قاسم راضی، "من و نگین دات کام" ساخته حسین قناعت و "موشو" به کارگردانی محسن محسنی نسب حضور می یابند.



"بهشت جای دیگری است" تنها ساخته کارگردانش محسوب می شود. این فیلم داستان نوجوان چوپانی به نام عیدوک است که برای ساختن دنیایی تازه تصمیم می گیرد به دبی مهاجرت کند. در مسیر این تصمیم با نوجوانی افغانی به نام گل محمد آشنا می شود که تلاش می کند با جمع کردن پول، خانواده اش را از افغانستان به ایران بیاورد.



"رسم عاشق کشی" نخستین اثر از سه گانه معصومی است. پدر جلال موقع قطع یکی از درختان جنگلی در شمال دستگیر می شود و به زندان می افتد. اره ای میرزا آقا نزد پدر جلال ضبط می شود. اعضا خانواده مجبور به تامین هزینه اره هستند. جلال با دیدن تلاش فراوان مادر و رفتار نامناسب میرزاآقا تصمیم می گیرد به واسطه سفارش نجار به میرزاآقا که سردسته قاچاقچیان چوب منطقه است، هر روز پیش از رفتن به مدرسه، اره را از روستا به جنگل حمل کند. غیبت های دایم جلال و رفتار مشکوک او حساسیت خانواده را برمی انگیزد. لطیف صبحگاه او را تعقیب می کند. لطیف که لباس سربازی به تن دارد، وسط جنگل به محاصره قاچاقچیان درمی آید و کشته می شود.



"من و نگین دات کام" به عنوان نخستین ساخته قناعت، داستان زن و شوهری است که برای تأمین هزینه جراحی جهت بچه دار شدن دست به سرقت های ناموفقی می زنند. در این سرقت ها پای چند نوجوان نیز به میان می آید.



در نوزدهمین دوره برپایی این جشنواره به سال 1383 فیلم های "آلبوم" ساخته رضا حیدرنژاد، "بازی" و "حیات" آثار غلامرضا رمضانی، "پشت پرده مه" به کارگردانی پرویز شیخ طادی، "پل سیزدهم" ساخته فرهاد غریب، "جنگ کودکانه" کاری از ابوالقاسم طالبی، "چای نت" به کارگردانی حسین قناعت، "دربه درها" اثر امیرحسین صدیق، "شکوفه های سنگی" کاری از عزیزاله حمیدنژاد، "روزی که حسنی مرد شد" ساخته کیانوش دالوند، "کوچه های باریک" اثر علی زمانی عصمتی، "لاک پشت ها هم پرواز می کنند" به کارگردانی بهمن قبادی و "من بن لادن نیستم" ساخته احمد طالبی نژاد به بخش مسابقه راه می یابند.



"پشت پرده مه" داستان مرتضی پسر بچه ناشنوای روستایی است که با آموزگار تازه وارد دبستان بر سر عشق به مادرش دچار توهم و بحران روحی می شود. دوستان او در ادامه کشمکش میان آنها نقش اساسی را ایفا می کنند تا جایی که آن دو را به سوی یک دوئل تلخ و غم انگیز سوق می دهند.



"در به درها" تنها ساخته صدیق به شکل عروسکی و زنده است. توفان، جوانی روستایی، به جای عمویش چند روزی سرایداری یک باغ را بر عهده می گیرد. در شبی بارانی، به تدریج عروسک های مختلفی به آنجا پناه می برند. توفان به تدریج کنجکاو رفتار و کارهای آنها می شود. از سویی، وکیل صاحب اصلی باغ قصد دارد باغ را به ترفندی بفروشد و با پول آن به خارج برود. توفان و عروسک ها که پی به قصد وکیل برده اند با ترتیب جشن عروسی جن و پری از این کار جلوگیری می کنند.



در بیستمین دوره جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان که آخرین دوره برگزاری این جشنواره در اصفهان محسوب می شود، فیلم های "مرثیه برف" ساخته جمیل رستمی، "چوپان دروغگو" به کارگردانی سیروس حسن پور، "دیشب باباتو دیدم آیدا" کاری از رسول صدر عاملی، "چای نت" اثر حسین قناعت، "پل سیزدهم" به کارگردانی فرهاد غریب، "سرخی سیب کال" ساخته محمدعلی طالبی، "اسپاگتی در هشت دقیقه" کاری از رامبد جوان، "سرود تولد" به کارگردانی علی قوی تن، "سرتو بدزد رفیق" کاری از علی عبدالعلی زاده و "جمشید و خورشید" ساخته بهروز یغمائیان در جشنواره با هم رقابت می کنند.



"اسپاگتی در هشت دقیقه" تنها ساخته کارگردانش است که بیشتر به عنوان یک بازیگر پرتحرک نزد مخاطبان شناخته می شود. یک سند ازدواج ششصد ساله، ارتباطی عاطفی را بین دو همسایه در یک برج مسکونی سبب می شود و در این میان دو کودک داستان با همکاری و همدلی سقف مشترکی را برای پدر و مادرشان طلب می کنند.



"جمشید و خورشید" دومین ساخته بلند انیمیشنی یغمائیان است. جمشید اتفاقی دختر پادشاه را می بیند و دلباخته او می شود. پادشاه بین شاهزاده های دیگر نقاط مسابقه ای تعیین می کند تا شاهزاده برنده، داماد پادشاه و وارث حکومت شود. خورشید این مسابقه را نمی پسندد، از قصر فرار می کند و در جنگل اسیر گرگ ها می شود. جمشید، خورشید را نجات می دهد و به کلبه خود می برد. رفته رفته خورشید هم به جمشید دل می بندد. اما منجم دربار خورشید را پیدا می کند و سربازها به کلبه جمشید هجوم می برند.