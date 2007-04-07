نگاهی به سنن کلیساهای مسیحی در روز پیش از عید قیام مسیح(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، شنبه مقدس هفتمین روز از هفته مقدس و دوم روز از ایام سه روزه عید قیام یا عید پاک است. شنبه مقدس را همچنین شنبه پاک یا شنبه قیام نیز می نامند.

کلیساهای کاتولیک روم در چنین روزی محراب را کاملا بدون روکش کرده و یا آن را به پارچه ای به رنگ بنفش می پوشانند، درحالی که اجرای مراسم و رسوم دینی در چنین روزی کاملا محدود و از پیش تعیین شده است.

عشای ربانی که یکی از ارکان ثابت اغلب مراسم دینی در کلیساهای کاتولیک محسوب می شود در این روز همچون روز جمعه الصلیب ممنوع بوده و برگزار نمی شود. بسیاری از کلیساهای انگلیکن نیز سنتهای مشابه کاتولیکها را اجرا می کنند؛ اما محراب کلیساهای خود را کاملا با رنگ سیاه می پوشانند.

از نظر مراسم عبادی و آئین نماز، شنبه مقدس از غروب و تا سحر عید قیام به طول می انجامد و مراسم نیایش عید پاک پیش از طلوع خورشید برگزار می شود و رسماً اعلام کننده فصل قیام است.

ارتدکسهای شرقی از این روز به عنوات سنت بزرگ یاد می کنند چرا که در این روز مسیح در مقبره خود آرام گرفت. ارتدکسها براساس باورهای خود در این روز لباسهای روحانیون، پوشش محراب و آویز های خود را از رنگ سیاه به سفید تغییر می دهند.

سنتهای مسیحیان سراسر دنیا در چنین روزی از تنوع بسیاری برخوردار است. برای مثال یکی از سنتهای محبوب لهستان فراهم کردن سبد غذایی های عید پاک است که مومنان مسیحی آن را همراه خود برای تقدیس به کلیسا می آورند. این سبد به صورت سنتی با پارچه کتان سفید، دستمال سفره و شاخه های شمشاد و حتی درخت کاج تزئین می شود. در برخی از جوامع قدیمی تر یا روستائی کشیش منطقه برای تقدیس غذای مومنان به خانه های آنها سر می زند.