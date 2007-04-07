مشکل مالیاتی کتابفروشی های مشهد تا پایان سال حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته با نامه ای که از سوی معاونت امور فرهنگی برای اتحادیه ناشران و اداره امور مالیاتی فرستاده شد مساله معافیت مالیاتی کتابفروشی های مستقل مورد تاکید قرار گرفت؛ این درحالی است که علی رغم تصریح قانون مالیات های مستقیم به معاف بودن فعالیت های فرهنگی که از وزارت ارشاد دارای پروانه فعالیت باشند ، کتابفروشان همچنان مجبور به پرداخت مالیات می شوند .

اگرچه در تهران کتابفروشان عضو اتحادیه ناشران و کتابفروشان با تصریح ارشاد به طور قطعی از پرداخت مالیات معاف هستند اما این رویه در شهرهای دیگر به اجرا در نمی آید .

تعاونی ناشران خراشان ( مشهد ) با آغاز سال 1386 با همکاری اتحادیه کتاب و نوشت افزار فروش این شهر رایزنی هایی را با اداره ارشاد این شهر آغاز کرده تا بتوانند شرایط قطعی معافیت کتابفروش ها را در این شهر فراهم کنند .

حسین معینی - رئیس تعاونی ناشران مشهد در این باره به مهر، گفت : ما به دنبال این هستیم تا مساله مالیات را به طور قطع برای کتابفروش های مستقل حل کنیم و بر اساس قولی که به ما داده شده است این مشکل تا پایان سال رفع می شود .