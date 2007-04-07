آغاز بکار یازدهمین گردهمایی مدیران واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی - کاربردی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مهران حسین زاده دبیر یازدهمین گردهمایی مدیران واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی - کاربردی و مدیر امور مجلس و هماهنگی واحدهای استانی دانشگاه امروز به تبیین اهداف و برنامه های این گردهمایی پرداخت و سپس با ارائه گزارش مهندس حبیب زاده رئیس واحد استانی آذربایجان شرقی گردهمایی رسما به ریاست دکتر بلندی، رئیس دانشگاه جامع علمی - کاربردی کار خود را آغاز کرد.

دکتر بلندی رئیس دانشگاه نیز ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای دانشگاه در سال 1385 و تشریح سفر خود به سمینار univoc (یونیوک) که در زمینه آموزشهای علمی - کاربردی از 14 تا 17 فروردین ماه 86 در کشور تایلند برگزار شد، برنامه های گردهمایی یازدهم را تبیین و مباحث مربوط به برنامه های دانشگاه در سال 1386 بیان کرد.

یازدهمین گردهمایی مدیران واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی - کاربردی در قالب 5 کمیسیون تخصصی شامل پذیرش و گسترش مبتنی بر نیاز سنجی، فرهنگی و وام های دانشجویی، برنامه ریزی درسی و وام خود اشتغالی، نظارت وخدمات آموزشی و پشتیبانی و ارتقا نقش مراکز وابسته طی امروز و فردا به کار خود ادامه می دهد.