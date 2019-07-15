بیانیه گام دوم انقلاب نقشه راه نخبگان جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، بیانیه گام دوم انقلاب که به عنوان نقشه راهی از سوی مقام معظم رهبری برای نسلهای جوان انقلاب صادر شد، نه تنها توانست در میان تمام آحاد ملت ایران یک فضای پرشور برای تقویت ارزشهای انقلاب اسلامی را به وجود آورد، بلکه نخبگان جامعه را نیز بر آن داشت تا با خوانشی عالمانه از متن این بیانیه، به عنوان ستون تقویت نظام جمهوری اسلامی ایران گام بردارند.
یکی از تشکلهای خودجوش و خودبنیادی که تا کنون فعالیتهای گستردهای را در راستای تبیین بیاینه گام دوم انقلاب انجام داده است، مؤسسه علمی پژوهشی «آرکا» بوده است که تا کنون همایشها و دورههای آموزشی متعددی با موضوع بیانیه گام دوم انقلاب را در سطح کشور برگزار کرده است.
مدیر این مؤسسه در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: تقویت و گسترش علوم انسانی که بارها مقام معظم رهبری بر آن تاکید داشتهاند، یکی از مهمترین رویکردهای ما در برگزاری دورههای آموزشی و همایشها است.
دکتر ایمان ایمانی فر در ادامه افزود: متن بیانیه گام دوم انقلاب، به مثابه یک متن باز و همهفهم نه تنها برای عموم مردم قابل فهم است بلکه غنای محتوای آن سطح نخبگان جامعه را بر آن داشته است تا بازخوانی مجدد آن بتوانند نقشه راهی را برای تقویت و استحکام نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بردارند.
وی با اشاره به اینکه دورههای تربیت مدرس بیانیه گام دوم انقلاب که توسط مؤسسه آرکا برگزار میشود تا کنون خروجی بسیار ثمربخشی داشته است، اذعان کرد: با این وجود که دورههای تربیت مدرس به تازگی و برای اولین بار در ایران توسط این مؤسسه برگزار شد، شاهد بودیم که درخواستهای زیادی برای شرکت در این دورهها برای ما فرستاده شد که علی رغم ظرفیت محدود این کلاسها اغلب این متقاضیان موفق به شرکت در آن شدند.
ایمانیفر رهنمودهای مقام معظم رهبری در متن این بیانیه را فرا منطقهای و جهانی برشمرد و گفت: ما برای زمینهسازی ظهور و گام برداشتن به سوی تمدن نوین اسلامی باید از متن این بیانیه نهایت استفاده را بکنیم چرا که ارزشهای فکری و فلسفی نهفته در منویات رهبری از بطن دین مبین اسلام استخراج شده است و نیاز انسان امروزی را با ارزشهای دینی همسان و همخوان میکند.
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