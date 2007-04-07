امدادگران آتش نشانی 21 شهروند حادثه دیده را نجات دادند

به گزارش خبرگزاری مهر ، این افراد که در حوادث آسانسور ، محبوس شدن در داخل ساختمانها ، گیر کردن حلقه انگشتر در انگشتان دست و سقوط در چاه به دام افتاده بودند با تلاش ماموران آتش نشانی تهران نجات یافتند.

بر اثر وقوع 70 آتش سوزی و 53 حادثه گوناگون طی دو شب و روز گذشته 15 نفر دچار مصدومیت شده ، یک نفر در حریق خودرو جان باخت و همچنین بالغ بر یک میلیارد و 333 میلیون ریال خسارت مالی به بار آمد.

در این مدت شعله های سرکش آتش منجر به سوختن 22 نقطه از معابر شهری ، 19 منزل مسکونی ، 11 مغازه ، 10 وسیله نقلیه ، 2 منطقه از فضاهای سبز و نیز چندین مکان دیگر شد.

امداد گران این سازمان نیز در طول دو شبانه روز گذشته امداد رسانی چندین حادثه مختلف از جمله 8 حادثه آسانسور ، 7 تصادف رانندگی ، 6 حادثه محبوس شدن افراد در اماکن ، 4 مورد آبگرفتگی ساختمان ها ، 2 حادثه ریزش ساختمان و 2 حادثه چاه را بر عهده گرفتند.

مجموعا در طول 48 ساعت گذشته تعداد 846 آتش نشان با استفاده از 277 دستگاه خودرو ایمنی و آتش نشانی به مدت 68 ساعت و 15 دقیقه در سطح شهر تهران عملیات اطفائی و امدادی انجام دادند.