بلر به جانشین احتمالی خود هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت،"تونی بلر" نگران آن است که برخی در انتخابات سوم می، وی را مقصر بدانند.

تنشها بین طرفداران بلر و " گوردون براون" وزیر دارایی کنونی و جانشین احتمالی بلر بر سر انتخابات آتی به بالاترین حد خود رسیده است. اگر حزب کارگر در این انتخابات شکست بخورد؛ ممکن است طرفداران بلر این سوال را مطرح کنند که آیا براون برای موفقیت در سمت بلر مناسب است یا خیر.

اما بلر مصمم است تا برای هر رای در این انتخابات مبارزه کند و بر این باور است که حزب کارگر می تواند در این انتخابات پیروز شود.

طرفداران براون معتقدند که چنان فضا و حسی بر ضد بلر وجود دارد که نخست وزیر در تاریخ 4 می در صورتی که حزب کارگر در انتخابات پارلمان اسکاتلند و مجمع ولش در انگلیس شکست بخورد؛ با درخواستها برای استعفای خود روبرو خواهد شد.این انتخابات در 3 می ( 13 اردیبهشت ماه) برگزار خواهد شد.

فشارها برای استعفای بلر افزایش یافته و وی سال گذشته گفته بود که پیش از ماه سپتامبر استعفا خواهد کرد. هم اکنون بسیاری از مردم انگلیس خواهان استعفای وی در زمان کنونی هستند، زیرا بسیاری از اعضای حزب کارگر اعتراف می کنند که رسواییهای به وجود آمده در دوران نخست وزیری بلر در حال آسیب زدن به حزب وی است.