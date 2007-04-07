چهارمین جشنواره مطبوعات شهری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسگری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، به سه بخش جنبی جشنواره اشاره کرد و گفت : امسال علاوه بر اصحاب رسانه که طبق سنوات گذشته آثارشان داوری خواهد شد، شهروندان تهرانی نیز می توانند در کسوت خبرنگار افتخاری به تهیه خبر، مقاله، گزارش و یا گفتگو با موضوع شهری بپردازند که آثار آنها نیز در بخش مربوطه داوری خواهد شد . همچنین دانش آموزان می توانند با تهیه و ارسال روزنامه دیواری در حوزه شهری در جشنواره شرکت کنند .

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ضمن اشاره به شعار سال گذشته این سازمان " تهران ، شهر اخلاق " از اهدای جایزه ویژه به خالق اثر برتر در این زمینه خبرداد .

مهدی توکلیان، دبیر چهارمین جشنواره مطبوعات شهری نیز به رشته های جشنواره اشاره کرد و خبر، گزارش خبری، گزارش توصیفی، گزارش تحلیلی و تحقیقی، سرمقاله و یادداشت، مقاله، گفتگو، طنز، عکس ( عکس خبری، غیرخبری و گزارش تصویری) کاریکاتور، تصویرسازی، تیتر و صفحه آرایی تهیه و چاپ شده در سال 85 را پانزده رشته جشنواره چهارم برشمرد.

وی خاطرنشان کرد که آثار مربوط به خبرگزاری ها در بخش ویژه داوری خواهند شد.

دبیرخانه چهارمین جشنواره مطبوعات شهری در فرهنگسرای بانو، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوچه ساعی قرار دارد .