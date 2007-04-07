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۱۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۲:۳۷

9 نمایش خیابانی جشنواره تئاتر دانشگاهی معرفی شدند

اسامی 9 نمایش راهیافته به بخش خیابانی دهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی از سوی دبیرخانه جشنواره اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری دهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران اعلام کرد "مردی که زیاد می‌دانست" (حمیدرضا حسینی، آزاد اراک)، "مردانی که تبدیل به سنگ شدند" (لیلا جنیدی، سینما تئاتر)، "الاکلنگ" (مجتبی مرادی، رازی کرمانشاه)، "نقشی روی زمین" (فرزین ریحانی، نبی اکرم تبریز)، "خداحافظ زمین" (حامد بی‌آزار، آزاد اراک)، "کاغذبازی" (سجاد افشاریان، آزاد بوشهر)، "کفش کتانی" (محمد مظفری، آزاد بوشهر)، "دژ سپید" (حمید شبانیان، پیام نور بروجن) و "داوت" (جواد رادمرد، آزاد قوچان) پس از بازبینی از میان 38 نمایش متقاضی شرکت در جشنواره برای حضور در بخش پایانی جشنواه انتخاب شدند.

مهدی مکاری، رضا مهدیزاده و سامان خلیلیان اعضاء هیئت انتخاب نمایش‌های بخش خیابانی بودند. دهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی از اول تا هشتم اردیبهشت ماه در تهران برگزار می‌شود.
کد مطلب 466735

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