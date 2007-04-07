تلفات جاده ای استان تهران 70 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرج ، سردار سرتیپ دوم پاسدار رضا زارعی در اولین نشست مطبوعاتی خود در سال 86 در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از 25 اسفند 85 تا 15 فروردین در شبکه جاده ای استان تهران آمار کشته شدگان حوادث رانندگی بیش از 70 درصد و در بخش درون شهری 5/30 کاهش داشته است.

وی افزود: در همین مدت 52 تصادف جرحی در شبکه جاده ای استان رخ داده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 4 درصد کاهش دارد همچنین در بخش تصادفات فوتی با 6 مورد 40 درصد و در تصادفات خسارتی با هزار و 325 مورد 7 درصد کاهش داشته ایم.

زارعی خاطرنشان کرد: در همین مدت در درون شهرهای استان 68 مورد تصادف با 34 درصد کاهش و یک هزار و 683 فقره تصادف خسارتی با 39 درصد کاهش ثبت شده است و 656 خودرو متخلف و دو هزار و 136 موتورسیکلت متوقف شده اند.

رئیس پلیس استان تهران با اشاره به قاطعیت پلیس در برخورد با تخلفات رانندگی در طرح های سال جاری تصریح کرد: در طول اجرای طرح های نوروزی پلیس 71 هزار و 747 مورد اعمال مقررات در خصوص رانندگان متخلف صورت گرفت که این میزان در مقایسه با سال گذشته 20 هزار مورد افزایش داشته است.

وی تاکید کرد: افزایش نیرو به صورت کمکی و ثابت ، آموزش همگانی و اطلاع رسانی و همکاری رانندگان با پلیس در بهبود عملکرد پلیس در بخش های مختلف موثر بوده است.

زارعی در ادامه از وقوع 338 جرم در طول ایام نوروز در استان تهران خبر داد و گفت: از اول تا 15 فروردین 105 فقره سرقت منزل با 20 درصد کاهش ، سرقت مغازه 44 درصد کاهش ، خودرو 7 درصد کاهش ، موتور 52 درصد کاهش ، احشام 63 درصد کاهش و در سرقت های دهگانه 17 درصد کاهش ، قتل با 4 مورد 43 درصد کاهش ، جعل 60 درصد کاهش و کلاهبرداری 97 درصد کاهش داشته است.

وی همچنین از کشف 2 هزار و 500 بطر و لیتر مشروبات الکلی ، یک هزار و 600 رسیور ماهواره ، 19 هزار CD مستهجن ، دو مرکز فساد ، 6 قبضه سلاح جنگی، 285 کیلوگرم م تریاک و 45 کیلوگرم حشیش و دستگیری 11 زن و دختر فراری ، 60 تبعه خارجی ، 379 نفر اراذل و اوباش ، 700 معتاد و 138 مجرم مرتبط با مواد مخدر خبر داد.

زارعی در پاسخ به سئوال مهر در خصوص نحوه تعامل نهادها و دستگاه های اداری با نیروی انتظامی عنوان داشت: در سال جاری همه نهادهای امدادی و خدمات رسانی با نیروی انتظامی همکاری مطلوبی داشتند ضمن آنکه همکاری قوه قضائیه به خصوص در شهرستان کرج با نیروی انتظامی بسیار مطلوب بوده است.