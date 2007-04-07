موسیقی در اشعار خیام بررسی می شود

مجید کیانی با اعلام این خبردرگفتگو با خبرنگارمهرگفت : به مناسبت سالروز بزرگداشت حکیم عمرخیام در اواخراردیبهشت ماه کنسرت پژوهشی در خصوص کاربرد موسیقی دراشعار این شاعر ایرانی به همت فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.

سرپرست گروه موسیقی سپهردرباره نحوه اجرا گفت : بخش نخست این کنسرت درباره واژه شناسی اشعار خیام و چگونگی ارتباط آن با موسیقی است و در بخش دوم نمونه هایی از اشعار به طورعینی وبا اجرای زنده ارائه می شود.

این مدرس و نوازنده سنتوردرپاسخ به سئوالی مبنی برجایگاه موسیقی دراشعار کهن گفت : همانطورکه می دانیم موسیقی با ادبیات و البته همه هنرها ارتباط تنگاتنگی دارد و دراین میان ادبیات کلاسیک و البته اشعار شاعرانی چون مولانا،حافظ،خیام و سعدی نقش بسزایی درموسیقی آوازی واصیل ایرانی دارد بنابراین هروقت که ازکلام استفاده می کنیم سراغ اشعارعرفانی این شاعران می رویم واز طرفی شعر شاعرانی از این دست هم سرشاراز روح و لحن موسیقی است که با یک تحقیق منسجم و همه جانبه می توان به زوایای پنهان کاربرد موسیقی در اشعار کهن ایرانی پی برد.

وی به دستگاه اجرای کنسرت پژوهشی اشاره کرد وگفت : درگذشته نمونه هایی از این نوع موسیقی دردستگاه دشتی، سه گاه و اصفهان اجرا شده و من این کنسرت را دردستگاه سه گاه و ماهور اجرا می کنم ضمن اینکه دستگاه ماهوردراین نوع ازموسیقی برای نخستین بار به کاربرده می شود که امیدوارم تجربه خوب و موفقی از آب درآید.

لازم به ذکر است کنسرت پژوهشی کاربرد موسیقی در اشعار خیام به سرپرستی مجید کیانی در روزهای 27 و 28 اردیبهشت ماه راس ساعت 18 در فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.