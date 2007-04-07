ویژگیهای ارزشمند اسلام باید الگوی ملتهای دیگر قرار گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد الحبیب ابن الخوجه رئیس مجمع عمومی تقریب مذاهب اسلامی در بیستمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی با اشاره به سیره و سنت پیامبر اعظم(ص) گفت: تقریب و وحدت اسلامی تنها از طریق اقدامات استوار و صادقانه محقق می شود.
دکتر محمد حبیب ابن الخوجه با بیان اینکه وحدت اسلامی دارای مبانی و اهدافی است که نباید در کنفرانسها و اجلاسهای وحدت فراموش شود، گفت: باید شالودههای وحدت اسلامی به فرزندان و نسلهای آینده منتقل شود تا آنها بتوانند در عصر خود حافظ دین اسلام باشند.
دبیر کل مجمع بینالمللی فقه اسلامی با اشاره به موضوع بیستمین کنفرانس وحدت اسلامی اظهار داشت: باید در مطالعات و پژوهشهای دینی جوانب مختلف سیره و سنت پیامبر اکرم(ص) مورد جدی و دقیق توجه قرار گیرند.
وی سه محور اصلی کنفرانس وحدت اسلامی را مورد اشاره قرارداد و گفت: خصوصیتهای فردی و اجتماعی و اصول و مبانی اسلام که همان ارزشهای تمدن اسلامی را شکل میدهد، باید آن چنان مورد توجه باشند که به عنوان نمونه و الگو مورد توجه دیگر امتها مورد استفاده باشند .
ابن الخوجه ضمن تأکید بر اینکه سیره و سنت نبوی در هر عصری ویژگی خاص خود را دارد، اظهار داشت: باید ویژگیهای شخصی و اجتماعی پیامبر از زوایای مختلف به نسلهای آینده انتقال داده شود و لازم است یک موضع قاطع از طریق ارائه پژوهشها در این زمینه ارائه شود.
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