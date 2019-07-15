نمایندگان مجلس در خصوص هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید مصمم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید فرید موسوی عصر دوشنبه در همایش صنعت و معدن شهرستان ری که با حضور احمد اسماعیلی راد سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان ری، صابر پرنیان مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران، محمد مسیح حبیبی معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و جمعی از کارآفرینان و صنعتگران شهرستان ری در شهرک صنعتی شمس آباد برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: کارآفرینان و واحدهای تولیدی کشور فقط باید دغدغه تولید و بهبود کیفیت کالا و محصول خود را داشته باشند.

وی افزود: بر اساس شاخص‌های اقتصادی آمار امیدوار کننده‌ای در بخش تولید و اشتغال کشور وجود ندارد که بخشی مربوط به تحریم‌های ظالمانه دشمنان است، ولی بخش عمده آن از ساختار غلط اقتصادی کشور نشأت می‌گیرد.

موسوی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد کشور سال‌های سال سال است مه در بیماری به سر می برد و این مسیر همچنان ادامه پیدا کرده است گفت: نمایندگان مجلس در خصوص هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید دارای عزمی جدی هستند.

وی اظهار داشت: مشکلات صاحبان صنایع با اصلاح برخی موارد قانون ارزش افزوده حل خواهد شد و در این راستا مجلس و دولت برای حمایت از تولید کنندگان و فضای کسب و کار کشور به دنبال اصلاح این مورد می باشند.

نماینده مردم تهران، ری، تجریش، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی عنوان داشت: کلیات طرحی در کمسیون اقتصادی مجلس در حال نگارش است که بر اساس آن هزینه‌های حوزه‌های غیر مولد و دلالی کشور به شدت بالا رود تا نقدینگی به سمت تولید سوق پیدا کند چرا که قوانین باید طوری طراحی شود تا کمترین دغدغه متوجه تولید کنندگان باشد.

عضو کمسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده با نظر و هم فکری و هم اندیشی اتاق بازرگانی و اصناف تهیه و تنظیم شده است گفت: در زمینه قانون ارزش افزوده خوشبختانه عزم خوبی بین دولت و مجلس برای حل مشکلات تولید کنندگان وجود دارد چرا که مشکلات برخی از قوانین پس از اجرای آن نمایان می شوند.