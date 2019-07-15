قاچاقچیان لوازم خانگی در همدان ۳ میلیارد ریال جریمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی همدان، علیرضا حسن‌پور از جریمه ۳ میلیارد ریالی قاچاقچیان لوازم خانگی در همدان خبر داد و اظهار کرد: دو فرد قاچاقچی هر کدام به صورت جدا مقادیری لوازم خانگی را به سمت استان‌های غربی حمل می‌کردند که در همدان به دام افتادند.

وی بیان کرد: لوازم خانگی توقیف شده شامل یخچال، ماشین لباسشویی، تلویزیون ال ای دی و ظروف سرامیکی به ارزش ۲ میلیارد و ۹۷۱ میلیون و ۶۴۴ هزار و ۳۳ ریال است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان عنوان کرد: شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی همدان مستقر در گلوگاه شهید زارعی پس از اجرای تشریفات قانونی علاوه برضبط کالا به نفع دولت متهمان را به پرداخت ۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۹۰۹ ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.

وی با اشاره به اینکه کالاهای مورد نظر با دو خودروی کامیون و وانت کشف و به نفع دولت ضبط شدند، افزود: خودروی وانت نیز به نفع دولت ضبط شد.