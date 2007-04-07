هیئتی بلندپایه از آمریکا به کره شمالی سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، در راستای متقاعد کردن کره شمالی برای توقف تمام فعالیت های هسته ای خود واسترداد دارایی های مسدود شده پیونگ یانگ،یک هیئت عالی رتبه ازمقامهای آمریکایی به کره شمالی سفر می کنند.

سرپرستی این هیئت عالی رتبه بر عهده "بیل ریچاردسون" فرماندار نیومکزیکو بوده و قرار است هیئت آمریکایی به مدت 4 روز در کره شمالی اقامت داشته باشد.

بر اساس این گزارش، این سفر بعد از آن صورت می گیرد که آمریکا طی روزهای گذدشته اعلام کرده بود تنش های موجود میان واشنگتن و پیونگ یانگ را به منظور تسریع روند خلع سلاح هسته ای کره شمالی کاهش داده و استرداد 25 میلیون دلار از دارایی های کره شمالی را که در پی آزمایش هسته ای این کشور در ماکائو مسدود شده بود، آغاز می کند.

این خبر در حالی منتشر می شود که طی روزهای گذشته اعلام شده بود : فرصت داده شده به کره شمالی مبنی بر توقف کامل فعالیت های هسته ای خود ظرف هفته جاری به پایان می رسد و برخی از مقامهای حاضر در گفتگوهای شش جانبه صحبت از احتمال تمدید این فرصت به میان آورده بودند ؛ از سوی دیگر هفته گذشته نیز اعلام شده بود که دور جدید مذاکرات شش جانبه با آغاز هفته جدید ( همین هفته ) آغاز می شود، اما در پی اعلام این خبر "کنیچیرو ساسای" رئیس هیئت ژاپنی شرکت کننده در مذاکرات شش جانبه اعلام کرده بود: کره شمالی از شرکت در مذاکرات خلع سلاح هسته ای خود تا زمانی که حساب های مالی این کشور( حدود 25 میلیون دلار) در ماکائو آزاد نشود، خودداری خواهد کرد.

به گفته وی تا زمانی که این حساب ها ازبانک " BDA" به بانک Bank of China منتقل نشود؛ کره شمالی درگفتگوهای آینده شرکت نخواهد کرد.

این حساب ها که بنا به درخواست وزارت دارایی آمریکا به علت مقابله با پول شویی و انتشار دلارهای تقلبی، مسدود شده بود؛ متعلق به یکی از شرکتهای تجارت خارجی مشهور کره شمالی به نام "چوگوانگ" است.