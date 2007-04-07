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۱۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۳:۵۹

/ ثمره شیرین پایداری ملی- 1/ منتجب نیادر گفتگو با مهر:

برای حفظ فناوری هسته‌ای با نخبگان دارای سلایق مختلف مشورت شود

برای حفظ فناوری هسته‌ای با نخبگان دارای سلایق مختلف مشورت شود

قائم مقام حزب اعتماد ملی گفت: برای حفظ فناوری هسته‌ای باید کلیه نخبگان کشور از سلایق مختلف نظر دهند تا بهترین تصمیم اتخاذ شود.

حجت الاسلام رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، اظهار داشت: در ارتباط با این تصمیم، نخبگان کشور از جناح ها و سلایق مختلف باید مورد توجه و طرف مشورت قرار بگیرند.

وی افزود: بهتر است در این راستا نشست مشترکی با حضور صاحبنظران سیاست خارجی، انرژی هسته ای و نخبگان و حتی  منتقدان ادامه این شیوه در دستیابی ایران به انرژی هسته ای برگزار شود و همگان نظرات خود را  ارائه نمایند، تا در نهایت بهترین تصمیم اتخاذ گردد.

قائم مقام حزب اعتماد ملی خاطر نشان کرد: برای گرفتن چنین تصمیم مهمی، باید به طور حتم نخبگان کشور نیز نظر دهند.

کد مطلب 466766

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