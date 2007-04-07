حجت الاسلام رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، اظهار داشت: در ارتباط با این تصمیم، نخبگان کشور از جناح ها و سلایق مختلف باید مورد توجه و طرف مشورت قرار بگیرند.

وی افزود: بهتر است در این راستا نشست مشترکی با حضور صاحبنظران سیاست خارجی، انرژی هسته ای و نخبگان و حتی منتقدان ادامه این شیوه در دستیابی ایران به انرژی هسته ای برگزار شود و همگان نظرات خود را ارائه نمایند، تا در نهایت بهترین تصمیم اتخاذ گردد.

قائم مقام حزب اعتماد ملی خاطر نشان کرد: برای گرفتن چنین تصمیم مهمی، باید به طور حتم نخبگان کشور نیز نظر دهند.