طرح دو فوریتی تغییر ساعت رسمی فردا در دستور کار مجلس

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: طرح دوفوریتی نمایندگان مجلس مبنی بر تغییر ساعت رسمی کشور، فردا در اولین جلسه علنی مجلس در سال جدید، قرار دارد.

وی افزود: بیش از 37 نماینده در این طرح دوفوریتی که اواخر سال 85 تقدیم هیات رئیسه شد، تقاضای تغییر ساعت رسمی کشور از اول فروردین 86 تا پایان شهریور ماه را داشته اند که به علت در دستور کار قرار داشتن لایحه بودجه 86 و بررسی کارشناسانه تر به سال جدید موکول شد.

این عضو هیات رئیسه با اشاره به تشکیل جلسه مشترک دولت و مرکز پژوهش ها درخصوص بررسی کارشناسانه تغییر ساعت رسمی کشور، افزود: اگر تا فردا ، گزارشی از سوی دولت به دست مجلس نرسد، تقاضای نمایندگان و طرح دوفوریتی تغییر ساعت در دستور کار مجلس قرار می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: نمایندگان مجلس بر تغییر ساعت رسمی کشور اصرار دارند و آن را در صرفه جویی و بهره وری بیشتر از انرژی مفید و ضروری می دانند.

به گفته حاجی بابایی گزارش کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس نیز بر تغییر ساعت رسمی کشور تصریح کرده است.