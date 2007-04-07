رسانه های استرالیا عامل وخامت روابط مسلمانان و غیر مسلمانان استرالیا معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری ای بی سی، یونی ریدلی روزنامه نگار انگلیسی که چندین سال است به دین اسلام مشرف شده در همایش اسلامی ملبورن روزنامه نگاری با نیتهای سوء و تحقیقات ضعیف روزنامه نگاران را مورد انتقاد قرار داد.

ریدلی عصر روز گذشته با اشاره به سرعت وخامت روابط میان استرالیایی ها و مسلمانان ضمن ابراز شگفتی خود اظهار داشت: سه سال گذشته هنگامی که به این کشور سفر کردم وضعیت چنین نبود. طی این سه سال به 20 کشور مختلف سفر کرده اما استرالیا از نظر روابط مسلمانان و غیر مسلمانان در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارد.

این روزنامه نگار بریتانیایی در سال 2003 به اسلام مشرف شد و دعوت وی برای شرکت در این همایش میان استرالیاییها مناقشاتی را به وجود آورد. اما وزیر مهاجرت این کشور از تصمیم دولت برای اجازه ورود ریدلی به استرالیا حمایت کرد و اظهار داشت که وی هیچ تهدیدی برای امنیت ملی تلقی نمی شود.

ریدلی در این همایش درباره مبارزه با اسلام هراسی در رسانه ها سخنرانی کرد.

همایش اسلامی استرالیا که به صورت سالانه برگزار می شود از روز گذشته در دانشگاه ملبورن آغاز شده و تا فردا یکشنبه 19 فروردین ماه به کار خود خاتمه خواهد داد.

دکتر بلال فیلیپ، پرفسور جمال بدوی، شیخ جعفر ادریس برخی از سخنرانیهای این همایش بوده که با محور ارزشهای اسلامی به مثابه ارزشهای جهانی برگزار می شود.