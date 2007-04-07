یک نماینده مجلس در گفتگو با مهر : 30 نماینده مجلس طرح استیضاح وزیر ارتباطات را امضا کردند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طرح استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به برخی دلایل نظیر قرارداهایی که با برخی شرکت ها برای انجام کارهای مخابرات منعقد شده، اشاره کرد.

محمد حسین استکی همچنین در مورد برخی انتصاب ها در وزارت ارتباطات و مراکز استانی تحت پوشش این وزارت خانه گفت: این گونه انتصاب ها از نظر موافقین طرح استیضاح دارای اشکال است و برخی صلاحیت ها و مشخصات انتصاب وزارت خانه ای رعایت نشده است.

وی با بیان این که در این ارتباط بیش از 30 امضا در مجلس برای استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمع آوری شده است، افزود: هنوز طرح استیضاح قطعی نیست و باید پیگیری های دقیق تری مبنی بر این که آیا مسئله قابل طرح و پیگیری است یا خیر، انجام شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: برای مطرح کردن طرح استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حداقل 10 امضاء کفایت می کند و قابل ارائه به هیئت رئیسه مجلس نیز است. وی همچنین گفت: دلایل جزئی دیگری نیز در این ارتباط مطرح است که به دلیل عدم قطعیت قابل طرح نیست.

همچنین احمد بزرگیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تشریح دلایل ارائه طرح استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: تعداد امضا برای این استیضاح به حدی است که بتوان موضوع را در مجلس مطرح و پیگیری کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بررسی طرح استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیته مخابرات این کمیسیون، گفت: بحث استیضاح بیشتر مربوط به اختلاف سلیقه ها در انتصاب مدیران است، منتهی به دلیل این که نمایندگان موافق طرح استیضاح بتوانند این بحث را در مجلس مطرح کنند، این موضوع را به برخی بحث های وزارت خانه ربط می دهند.

بزرگیان با بیان این که وزارت ارتباطات از وزارت خانه های موفق بوده که زمینه را برای تحقق و اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز فراهم کرده است، تصریح کرد: این وزارت خانه در انجام وعده ها موفق تر از سایر وزارت خانه ها عمل کرده است.

وی ادامه داد: در ارتباط با استیضاح وزیر ارتباطات با نمایندگان موافق طرح صحبت شده و توسط مخالفان طرح، این موضوع که دلیلی برای استیضاح وجود ندارد، مطرح شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر این که به جای این گونه بحث ها باید به سراغ تعامل بیشتر رفت، اظهارداشت: توقعات باید در حد قانونی مطرح شود.

وی در مورد تعداد موافقین طرح استیضاح اظهار بی اطلاعی کرد و افزود: اما با این وجود تعداد امضا برای استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به حدی است که بتوان موضوع را در مجلس مطرح و پیگیری کرد ولی تصور می کنم فضای مجلس برای طرح استیضاح آماده نیست.

بزرگیان در خصوص ارائه طرح استیضاح به هیئت رئیسه مجلس گفت: پس از مطرح شدن طرح استیضاح روال کار به همین صورت است که در دستور کار قرار بگیرد و طرح به هیئت رئیسه تقدیم شود.